انقلاب مركبة معلمات بالمجمعة يخلّف عدداً من الإصابات

كدمات بسيطة ونُقِلن للمستشفى لتلقي العلاج و"الذياب" يتابع حالتهن

تعرّضت معلمات متوسطة "أم الجماجم" بمحافظة المجمعة، صباح اليوم، لحادث انقلاب المركبة التي كانت تُقِلهن، وتعرضن لإصابات بسيطة نُقِلن على إثرها لمستشفى الأرطاوية لتلقي العلاج اللازم.

وتابع مدير مكتب التعليم في الأرطاوية عبدالله الذياب حالة المعلمات؛ لافتاً إلى أن الإصابات نتيجة الحادث عبارة عن كدمات بسيطة ولله الحمد.