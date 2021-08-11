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مركز الملك سلمان يوقع مشروعاً لتجهيز وتشغيل العيادة الطبية في مخيم وعلان بمديرية حرض

بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، مشروعاً تنفيذياً لتجهيز وتشغيل العيادة الطبية المتنقلة في مخيم وعلان بمديرية حرض في محافظة حجة، بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني, وقعها مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، بمقر المركز في الرياض.

وقال مساعد مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله بن محمد الوادعي، في تصريح صحفي: "استمرارًا للجهود الإنسانية التي يضطلع بها مركز الملك سلمان للإغاثة تم وبفضل الله توقيع عقد مشروع تنفيذ العيادات المتنقلة في مديرية وعلان؛ وهي إحدى المناطق المحررة حديثًا من الميليشيات الحوثية، مبينًا أن هذه العيادات ستخدم النازحين في مديرية وعلان ومن حولها ممن هم بحاجة إلى عناية طبية.

وأفاد بأن المشروع يهدف إلى تقديم خدمة الرعاية الصحية التكاملية للمستفيدين، وتقديم خدمة علاج الإصابات والضماد، والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات الطبية، وإنقاذ الحياة والمحافظة على استمرارها، والحد من انتشار الأمراض والأوبئة بالمواقع المستهدفة، فضلًا عن تأمين الخدمات الصحية الطارئة.

ويأتي هذا المشروع استمرارًا للجهود الإنسانية المقدمة من قبل المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة للنهوض بالقطاع الطبي باليمن وتقديم مختلف أشكال الخدمات الصحية للمرضى والمصابين اليمنيين.

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مركز الملك سلمان يوقع مشروعاً لتجهيز وتشغيل العيادة الطبية في مخيم وعلان بمديرية حرض
سبق

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، مشروعاً تنفيذياً لتجهيز وتشغيل العيادة الطبية المتنقلة في مخيم وعلان بمديرية حرض في محافظة حجة، بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني, وقعها مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، بمقر المركز في الرياض.

وقال مساعد مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله بن محمد الوادعي، في تصريح صحفي: "استمرارًا للجهود الإنسانية التي يضطلع بها مركز الملك سلمان للإغاثة تم وبفضل الله توقيع عقد مشروع تنفيذ العيادات المتنقلة في مديرية وعلان؛ وهي إحدى المناطق المحررة حديثًا من الميليشيات الحوثية، مبينًا أن هذه العيادات ستخدم النازحين في مديرية وعلان ومن حولها ممن هم بحاجة إلى عناية طبية.

وأفاد بأن المشروع يهدف إلى تقديم خدمة الرعاية الصحية التكاملية للمستفيدين، وتقديم خدمة علاج الإصابات والضماد، والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات الطبية، وإنقاذ الحياة والمحافظة على استمرارها، والحد من انتشار الأمراض والأوبئة بالمواقع المستهدفة، فضلًا عن تأمين الخدمات الصحية الطارئة.

ويأتي هذا المشروع استمرارًا للجهود الإنسانية المقدمة من قبل المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة للنهوض بالقطاع الطبي باليمن وتقديم مختلف أشكال الخدمات الصحية للمرضى والمصابين اليمنيين.

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
04:36 PM

مركز الملك سلمان يوقع مشروعاً لتجهيز وتشغيل العيادة الطبية في مخيم وعلان بمديرية حرض

بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، مشروعاً تنفيذياً لتجهيز وتشغيل العيادة الطبية المتنقلة في مخيم وعلان بمديرية حرض في محافظة حجة، بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني, وقعها مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، بمقر المركز في الرياض.

وقال مساعد مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله بن محمد الوادعي، في تصريح صحفي: "استمرارًا للجهود الإنسانية التي يضطلع بها مركز الملك سلمان للإغاثة تم وبفضل الله توقيع عقد مشروع تنفيذ العيادات المتنقلة في مديرية وعلان؛ وهي إحدى المناطق المحررة حديثًا من الميليشيات الحوثية، مبينًا أن هذه العيادات ستخدم النازحين في مديرية وعلان ومن حولها ممن هم بحاجة إلى عناية طبية.

وأفاد بأن المشروع يهدف إلى تقديم خدمة الرعاية الصحية التكاملية للمستفيدين، وتقديم خدمة علاج الإصابات والضماد، والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات الطبية، وإنقاذ الحياة والمحافظة على استمرارها، والحد من انتشار الأمراض والأوبئة بالمواقع المستهدفة، فضلًا عن تأمين الخدمات الصحية الطارئة.

ويأتي هذا المشروع استمرارًا للجهود الإنسانية المقدمة من قبل المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة للنهوض بالقطاع الطبي باليمن وتقديم مختلف أشكال الخدمات الصحية للمرضى والمصابين اليمنيين.

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