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عمان تعيد فتح المراكز التجارية والأنشطة الصناعية غداً

تشديد بالحفاظ على التباعد الاجتماعي

ذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، اليوم (الثلاثاء)، أن السلطنة ستعيد فتح المراكز التجارية، وبعض الأنشطة التجارية والصناعية غداً، بعد إغلاقها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وبيّنت الوكالة أن من بين المتاجر التي يشملها القرار: المكاتب العقارية، والوكالات السياحية، وأعمال الصيانة والتنظيف الجاف؛ وفقاً لـ"رويترز".

وشددت على المتعاملين الحفاظ على التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن مترين.

فيروس كورونا الجديد

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عمان تعيد فتح المراكز التجارية والأنشطة الصناعية غداً
سبق

ذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، اليوم (الثلاثاء)، أن السلطنة ستعيد فتح المراكز التجارية، وبعض الأنشطة التجارية والصناعية غداً، بعد إغلاقها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وبيّنت الوكالة أن من بين المتاجر التي يشملها القرار: المكاتب العقارية، والوكالات السياحية، وأعمال الصيانة والتنظيف الجاف؛ وفقاً لـ"رويترز".

وشددت على المتعاملين الحفاظ على التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن مترين.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
07:57 PM

عمان تعيد فتح المراكز التجارية والأنشطة الصناعية غداً

تشديد بالحفاظ على التباعد الاجتماعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، اليوم (الثلاثاء)، أن السلطنة ستعيد فتح المراكز التجارية، وبعض الأنشطة التجارية والصناعية غداً، بعد إغلاقها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وبيّنت الوكالة أن من بين المتاجر التي يشملها القرار: المكاتب العقارية، والوكالات السياحية، وأعمال الصيانة والتنظيف الجاف؛ وفقاً لـ"رويترز".

وشددت على المتعاملين الحفاظ على التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن مترين.

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