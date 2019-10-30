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تقنية بيشة للبنات تشارك في المحاضرات التثقيفية عن سرطان الثدي

حثت على الفحص المبكّر تحت شعار "بكري ولا تتأخري"

شاركت الكلية التقنية للبنات في بيشة، الأربعاء، بالمعرض التشكيلي والمحاضرة التثقيفية عن سرطان الثدي، المنظم من صحة بيشة.

افتتح المعرض محمد بن سعيد بن سبرة، فيما نظمت مشرفة السلامة والصحة المهنية نورة العايد، ركنًا يحتوي على "بنر" للحث على الفحص المبكر، تحت شعار "بكري ولا تتأخري".

جاء ذلك بحضور مشرفة خدمة المجتمع مشاعل العطني؛ لتسهيل ومساعدة الراغبات في التسجيل بالدورات المتاحة من برنامج "أتقن"، وسهام المهيزع نائبة عن مشرفة العلاقات العامة والإعلام؛ لتوضيح رؤية المؤسسة وأهدافها الكلية وتخصصاتها عبر "بنر" تعريفي و"بروشور" و"كردت كارد"؛ لتسهيل التواصل.

سرطان الثدي الكلية التقنية للبنات في بيشة

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تقنية بيشة للبنات تشارك في المحاضرات التثقيفية عن سرطان الثدي
سبق

شاركت الكلية التقنية للبنات في بيشة، الأربعاء، بالمعرض التشكيلي والمحاضرة التثقيفية عن سرطان الثدي، المنظم من صحة بيشة.

افتتح المعرض محمد بن سعيد بن سبرة، فيما نظمت مشرفة السلامة والصحة المهنية نورة العايد، ركنًا يحتوي على "بنر" للحث على الفحص المبكر، تحت شعار "بكري ولا تتأخري".

جاء ذلك بحضور مشرفة خدمة المجتمع مشاعل العطني؛ لتسهيل ومساعدة الراغبات في التسجيل بالدورات المتاحة من برنامج "أتقن"، وسهام المهيزع نائبة عن مشرفة العلاقات العامة والإعلام؛ لتوضيح رؤية المؤسسة وأهدافها الكلية وتخصصاتها عبر "بنر" تعريفي و"بروشور" و"كردت كارد"؛ لتسهيل التواصل.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
08:05 PM

تقنية بيشة للبنات تشارك في المحاضرات التثقيفية عن سرطان الثدي

حثت على الفحص المبكّر تحت شعار "بكري ولا تتأخري"

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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شاركت الكلية التقنية للبنات في بيشة، الأربعاء، بالمعرض التشكيلي والمحاضرة التثقيفية عن سرطان الثدي، المنظم من صحة بيشة.

افتتح المعرض محمد بن سعيد بن سبرة، فيما نظمت مشرفة السلامة والصحة المهنية نورة العايد، ركنًا يحتوي على "بنر" للحث على الفحص المبكر، تحت شعار "بكري ولا تتأخري".

جاء ذلك بحضور مشرفة خدمة المجتمع مشاعل العطني؛ لتسهيل ومساعدة الراغبات في التسجيل بالدورات المتاحة من برنامج "أتقن"، وسهام المهيزع نائبة عن مشرفة العلاقات العامة والإعلام؛ لتوضيح رؤية المؤسسة وأهدافها الكلية وتخصصاتها عبر "بنر" تعريفي و"بروشور" و"كردت كارد"؛ لتسهيل التواصل.

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