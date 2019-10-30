شاركت الكلية التقنية للبنات في بيشة، الأربعاء، بالمعرض التشكيلي والمحاضرة التثقيفية عن سرطان الثدي، المنظم من صحة بيشة. افتتح المعرض محمد بن سعيد بن سبرة، فيما نظمت مشرفة السلامة والصحة المهنية نورة العايد، ركنًا يحتوي على "بنر" للحث على الفحص المبكر، تحت شعار "بكري ولا تتأخري". جاء ذلك بحضور مشرفة خدمة المجتمع مشاعل العطني؛ لتسهيل ومساعدة الراغبات في التسجيل بالدورات المتاحة من برنامج "أتقن"، وسهام المهيزع نائبة عن مشرفة العلاقات العامة والإعلام؛ لتوضيح رؤية المؤسسة وأهدافها الكلية وتخصصاتها عبر "بنر" تعريفي و"بروشور" و"كردت كارد"؛ لتسهيل التواصل.

تقنية بيشة للبنات تشارك في المحاضرات التثقيفية عن سرطان الثدي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-30 شاركت الكلية التقنية للبنات في بيشة، الأربعاء، بالمعرض التشكيلي والمحاضرة التثقيفية عن سرطان الثدي، المنظم من صحة بيشة.



افتتح المعرض محمد بن سعيد بن سبرة، فيما نظمت مشرفة السلامة والصحة المهنية نورة العايد، ركنًا يحتوي على "بنر" للحث على الفحص المبكر، تحت شعار "بكري ولا تتأخري".



جاء ذلك بحضور مشرفة خدمة المجتمع مشاعل العطني؛ لتسهيل ومساعدة الراغبات في التسجيل بالدورات المتاحة من برنامج "أتقن"، وسهام المهيزع نائبة عن مشرفة العلاقات العامة والإعلام؛ لتوضيح رؤية المؤسسة وأهدافها الكلية وتخصصاتها عبر "بنر" تعريفي و"بروشور" و"كردت كارد"؛ لتسهيل التواصل.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441 08:05 PM

تقنية بيشة للبنات تشارك في المحاضرات التثقيفية عن سرطان الثدي حثت على الفحص المبكّر تحت شعار "بكري ولا تتأخري"





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شاركت الكلية التقنية للبنات في بيشة، الأربعاء، بالمعرض التشكيلي والمحاضرة التثقيفية عن سرطان الثدي، المنظم من صحة بيشة.



افتتح المعرض محمد بن سعيد بن سبرة، فيما نظمت مشرفة السلامة والصحة المهنية نورة العايد، ركنًا يحتوي على "بنر" للحث على الفحص المبكر، تحت شعار "بكري ولا تتأخري".



جاء ذلك بحضور مشرفة خدمة المجتمع مشاعل العطني؛ لتسهيل ومساعدة الراغبات في التسجيل بالدورات المتاحة من برنامج "أتقن"، وسهام المهيزع نائبة عن مشرفة العلاقات العامة والإعلام؛ لتوضيح رؤية المؤسسة وأهدافها الكلية وتخصصاتها عبر "بنر" تعريفي و"بروشور" و"كردت كارد"؛ لتسهيل التواصل.