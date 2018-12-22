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"تقنية الطائف" تكرم الفائزين والمتميزين في الجودة

شملت المتدربين والمدربين والإداريين

ضمن فعاليات وكالة الكلية لضبط الجودة، كرم عميد الكلية التقنية بالطائف، خالد بن سعيد الغامدي، الفائزين والمشاركين والمتميزين في فعاليات الجودة المختلفة.

وألقى "الغامدي" كلمة هنأ فيها الفائزين والمتميزين على حصولهم على هذا التكريم، مشيداً بجهود وكالة الكلية لضبط الجودة لعمل مثل هذه المبادرات النوعية في الكلية.

وأوضح وكيل الكلية لضبط الجودة المهندس خالد بن محمد المالكي، أن الفعاليات شملت المتدربين والمدربين والإداريين لترسيخ وتأصيل أهمية عمل ورسالة الجودة، حيث كانت نتائج المراكز الأولى على النحو التالي: المتدرب عبدالرحمن بن غازي الجعيد، والمدرب سعود بن مساعد الهباد، ومحمد بن وقيت المالكي.

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"تقنية الطائف" تكرم الفائزين والمتميزين في الجودة
سبق

ضمن فعاليات وكالة الكلية لضبط الجودة، كرم عميد الكلية التقنية بالطائف، خالد بن سعيد الغامدي، الفائزين والمشاركين والمتميزين في فعاليات الجودة المختلفة.

وألقى "الغامدي" كلمة هنأ فيها الفائزين والمتميزين على حصولهم على هذا التكريم، مشيداً بجهود وكالة الكلية لضبط الجودة لعمل مثل هذه المبادرات النوعية في الكلية.

وأوضح وكيل الكلية لضبط الجودة المهندس خالد بن محمد المالكي، أن الفعاليات شملت المتدربين والمدربين والإداريين لترسيخ وتأصيل أهمية عمل ورسالة الجودة، حيث كانت نتائج المراكز الأولى على النحو التالي: المتدرب عبدالرحمن بن غازي الجعيد، والمدرب سعود بن مساعد الهباد، ومحمد بن وقيت المالكي.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
08:01 PM

"تقنية الطائف" تكرم الفائزين والمتميزين في الجودة

شملت المتدربين والمدربين والإداريين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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ضمن فعاليات وكالة الكلية لضبط الجودة، كرم عميد الكلية التقنية بالطائف، خالد بن سعيد الغامدي، الفائزين والمشاركين والمتميزين في فعاليات الجودة المختلفة.

وألقى "الغامدي" كلمة هنأ فيها الفائزين والمتميزين على حصولهم على هذا التكريم، مشيداً بجهود وكالة الكلية لضبط الجودة لعمل مثل هذه المبادرات النوعية في الكلية.

وأوضح وكيل الكلية لضبط الجودة المهندس خالد بن محمد المالكي، أن الفعاليات شملت المتدربين والمدربين والإداريين لترسيخ وتأصيل أهمية عمل ورسالة الجودة، حيث كانت نتائج المراكز الأولى على النحو التالي: المتدرب عبدالرحمن بن غازي الجعيد، والمدرب سعود بن مساعد الهباد، ومحمد بن وقيت المالكي.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,793
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201,250 سيارة ..

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