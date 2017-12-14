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انتحار مواطنة شنقاً في مستشفى الصحة النفسية بجازان

الأجهزة الأمنية تحقق في الحادثة

باشرت الأجهزة الأمنية المختصة حادثة انتحار مواطنة في العقد الثالث من العمر، بمستشفى الصحة النفسية بمنطقة جازان يوم أمس.

وكشفت مصادر أن حالة المواطنة التي أقدمت على الانتحار داخل المستشفى، شنقت نفسها وعثر عليها متوفاة، وباشرت الجهات المعنية تحقيقاتها.

وتنتظر "سبق" تصريح صحة جازان حول الواقعة وتفاصيلها، وكيف حدثت دون تدخل منسوبي المستشفى.

انتحار مستشفى الصحة النفسية جازان الأجهزة الأمنية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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انتحار مواطنة شنقاً في مستشفى الصحة النفسية بجازان
سبق

باشرت الأجهزة الأمنية المختصة حادثة انتحار مواطنة في العقد الثالث من العمر، بمستشفى الصحة النفسية بمنطقة جازان يوم أمس.

وكشفت مصادر أن حالة المواطنة التي أقدمت على الانتحار داخل المستشفى، شنقت نفسها وعثر عليها متوفاة، وباشرت الجهات المعنية تحقيقاتها.

وتنتظر "سبق" تصريح صحة جازان حول الواقعة وتفاصيلها، وكيف حدثت دون تدخل منسوبي المستشفى.

13 ديسمبر 2019 - 16 ربيع الآخر 1441
10:30 PM

انتحار مواطنة شنقاً في مستشفى الصحة النفسية بجازان

الأجهزة الأمنية تحقق في الحادثة

A A A
محمد المواسي - جازان
16
21,551

باشرت الأجهزة الأمنية المختصة حادثة انتحار مواطنة في العقد الثالث من العمر، بمستشفى الصحة النفسية بمنطقة جازان يوم أمس.

وكشفت مصادر أن حالة المواطنة التي أقدمت على الانتحار داخل المستشفى، شنقت نفسها وعثر عليها متوفاة، وباشرت الجهات المعنية تحقيقاتها.

وتنتظر "سبق" تصريح صحة جازان حول الواقعة وتفاصيلها، وكيف حدثت دون تدخل منسوبي المستشفى.

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