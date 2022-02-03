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حريق في مستشفى المظيلف وإخلاء جميع الحالات لمستشفيات أخرى بالمحافظة

استنفرت معه "الصحة" والجهات الإسعافية والأمنية لإخلاء المرضى وإخماده

شبّ حريق في مستشفى المظيلف العام التابع لصحة القنفذة، ظهر اليوم الخميس، استنفرت معه صحة القنفذة والجهات الإسعافية والأمنية في عمليات إخلاء المرضى وإخماد الحريق.

فيما علمت "سبق" أن الحريق شبّ في ممر العناية المركزة، وأن "صحة القنفذة" أخلت جميع الحالات المنومة، وتم نقل جميع الحالات لمستشفيات المحافظة.

وبينت مصادر "سبق" أن التيار الكهربائي مقطوع بالكامل عن المستشفى وثلاجة الموتى حتى اللحظة.

"سبق" تواصلت مع متحدث "صحة القنفذة" إبراهيم المتحمي الذي وعد بردٍّ مفصل في وقت لاحق.

مستشفى المظيلف العام القنفذة حريق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حريق في مستشفى المظيلف وإخلاء جميع الحالات لمستشفيات أخرى بالمحافظة
سبق

شبّ حريق في مستشفى المظيلف العام التابع لصحة القنفذة، ظهر اليوم الخميس، استنفرت معه صحة القنفذة والجهات الإسعافية والأمنية في عمليات إخلاء المرضى وإخماد الحريق.

فيما علمت "سبق" أن الحريق شبّ في ممر العناية المركزة، وأن "صحة القنفذة" أخلت جميع الحالات المنومة، وتم نقل جميع الحالات لمستشفيات المحافظة.

وبينت مصادر "سبق" أن التيار الكهربائي مقطوع بالكامل عن المستشفى وثلاجة الموتى حتى اللحظة.

"سبق" تواصلت مع متحدث "صحة القنفذة" إبراهيم المتحمي الذي وعد بردٍّ مفصل في وقت لاحق.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
02:35 PM
اخر تعديل
03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
04:59 PM

حريق في مستشفى المظيلف وإخلاء جميع الحالات لمستشفيات أخرى بالمحافظة

استنفرت معه "الصحة" والجهات الإسعافية والأمنية لإخلاء المرضى وإخماده

A A A
عبدالعزيز الشهري - القنفذة
2
3,013

شبّ حريق في مستشفى المظيلف العام التابع لصحة القنفذة، ظهر اليوم الخميس، استنفرت معه صحة القنفذة والجهات الإسعافية والأمنية في عمليات إخلاء المرضى وإخماد الحريق.

فيما علمت "سبق" أن الحريق شبّ في ممر العناية المركزة، وأن "صحة القنفذة" أخلت جميع الحالات المنومة، وتم نقل جميع الحالات لمستشفيات المحافظة.

وبينت مصادر "سبق" أن التيار الكهربائي مقطوع بالكامل عن المستشفى وثلاجة الموتى حتى اللحظة.

"سبق" تواصلت مع متحدث "صحة القنفذة" إبراهيم المتحمي الذي وعد بردٍّ مفصل في وقت لاحق.

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142 مليون ..

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