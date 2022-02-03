حريق في مستشفى المظيلف وإخلاء جميع الحالات لمستشفيات أخرى بالمحافظة

استنفرت معه "الصحة" والجهات الإسعافية والأمنية لإخلاء المرضى وإخماده

شبّ حريق في مستشفى المظيلف العام التابع لصحة القنفذة، ظهر اليوم الخميس، استنفرت معه صحة القنفذة والجهات الإسعافية والأمنية في عمليات إخلاء المرضى وإخماد الحريق.

فيما علمت "سبق" أن الحريق شبّ في ممر العناية المركزة، وأن "صحة القنفذة" أخلت جميع الحالات المنومة، وتم نقل جميع الحالات لمستشفيات المحافظة.

وبينت مصادر "سبق" أن التيار الكهربائي مقطوع بالكامل عن المستشفى وثلاجة الموتى حتى اللحظة.

"سبق" تواصلت مع متحدث "صحة القنفذة" إبراهيم المتحمي الذي وعد بردٍّ مفصل في وقت لاحق.