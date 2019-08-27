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"شرطة الرياض" تقبض على جناة احتجزوا مقيماً وقاموا بابتزاز ذويه

طالبوهم بدفع فدية 70 ألف ريال لإخلاء سبيله

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري أن الأجهزة الأمنية المختصة بشرطة منطقة الرياض باشرت بلاغاً عن تعرض مقيم من الجنسية الهندية للاحتجاز من قبل مجهولين وقيامهم بابتزاز ذويه في بلاده ومطالبتهم بدفع فدية مقدارها (70.000) ريال لإخلاء سبيله.

وأوضح أن نتائج المتابعة الأمنية والتحريات وإجراءات البحث والاستدلال أسفرت -بفضل الله- عن تحديد موقع احتجاز المجني عليه بداخل إحدى الشقق السكنية المفروشة بحي العارض شمال العاصمة الرياض، وتحريره والاطمئنان على سلامته والقبض على الجناة وعددهم 6 أشخاص جميعهم من الجنسية البنجلاديشية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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"شرطة الرياض" تقبض على جناة احتجزوا مقيماً وقاموا بابتزاز ذويه
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري أن الأجهزة الأمنية المختصة بشرطة منطقة الرياض باشرت بلاغاً عن تعرض مقيم من الجنسية الهندية للاحتجاز من قبل مجهولين وقيامهم بابتزاز ذويه في بلاده ومطالبتهم بدفع فدية مقدارها (70.000) ريال لإخلاء سبيله.

وأوضح أن نتائج المتابعة الأمنية والتحريات وإجراءات البحث والاستدلال أسفرت -بفضل الله- عن تحديد موقع احتجاز المجني عليه بداخل إحدى الشقق السكنية المفروشة بحي العارض شمال العاصمة الرياض، وتحريره والاطمئنان على سلامته والقبض على الجناة وعددهم 6 أشخاص جميعهم من الجنسية البنجلاديشية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها. والله الهادي إلى سواء السبيل.

27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440
08:11 PM

"شرطة الرياض" تقبض على جناة احتجزوا مقيماً وقاموا بابتزاز ذويه

طالبوهم بدفع فدية 70 ألف ريال لإخلاء سبيله

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري أن الأجهزة الأمنية المختصة بشرطة منطقة الرياض باشرت بلاغاً عن تعرض مقيم من الجنسية الهندية للاحتجاز من قبل مجهولين وقيامهم بابتزاز ذويه في بلاده ومطالبتهم بدفع فدية مقدارها (70.000) ريال لإخلاء سبيله.

وأوضح أن نتائج المتابعة الأمنية والتحريات وإجراءات البحث والاستدلال أسفرت -بفضل الله- عن تحديد موقع احتجاز المجني عليه بداخل إحدى الشقق السكنية المفروشة بحي العارض شمال العاصمة الرياض، وتحريره والاطمئنان على سلامته والقبض على الجناة وعددهم 6 أشخاص جميعهم من الجنسية البنجلاديشية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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