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سويسرا تسجل أول حالة وفاة بـ"كورونا"

لمصابة نُقلت إلى مستشفى في مدينة لوزان

أعلنت سويسرا، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا المستجد"، وهي لامرأة في الرابعة والسبعين من عمرها، حسب ما ذكرت الشرطة.

ووفق "سكاي نيوز عربية" أفاد شرطة كانتون فود في بيان، بأن المرأة نقلت إلى المستشفى في مدينة لوزان غربي البلاد الثلاثاء، لكنها توفيت ليلة الأربعاء الخميس.

وسجلت سويسرا حتى الآن، 58 حالة إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد، منذ ظهور المرض لأول مرة في البلاد في 25 فبراير.

سويسرا فيروس كورونا الجديد

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سويسرا تسجل أول حالة وفاة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت سويسرا، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا المستجد"، وهي لامرأة في الرابعة والسبعين من عمرها، حسب ما ذكرت الشرطة.

ووفق "سكاي نيوز عربية" أفاد شرطة كانتون فود في بيان، بأن المرأة نقلت إلى المستشفى في مدينة لوزان غربي البلاد الثلاثاء، لكنها توفيت ليلة الأربعاء الخميس.

وسجلت سويسرا حتى الآن، 58 حالة إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد، منذ ظهور المرض لأول مرة في البلاد في 25 فبراير.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
01:38 PM

سويسرا تسجل أول حالة وفاة بـ"كورونا"

لمصابة نُقلت إلى مستشفى في مدينة لوزان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت سويسرا، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا المستجد"، وهي لامرأة في الرابعة والسبعين من عمرها، حسب ما ذكرت الشرطة.

ووفق "سكاي نيوز عربية" أفاد شرطة كانتون فود في بيان، بأن المرأة نقلت إلى المستشفى في مدينة لوزان غربي البلاد الثلاثاء، لكنها توفيت ليلة الأربعاء الخميس.

وسجلت سويسرا حتى الآن، 58 حالة إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد، منذ ظهور المرض لأول مرة في البلاد في 25 فبراير.

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