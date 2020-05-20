النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير المدينة يرعى تخريج الدفعة الـ56 من طلاب الجامعة الإسلامية

في حفل افتراضي يبثّ عبر قناة عين الفضائية والمنصات الإلكترونية

يرعى أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، الحفل الافتراضي لتخريج الدفعة "56" من طلاب الجامعة الإسلامية في مختلف التخصصات، مساء يوم الخميس 28 رمضان 1441هـ.

وثمّن رئيس الجامعة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي رعاية أمير المنطقة للحفل، والتي تؤكد مدى دعمه لأنشطة وفعاليات الجامعة، واعتزازه بالخريجين وما قدموه من جهود حتى حققوا هدفهم الرئيسي وهو التخرج لخدمة أوطانهم وأمتهم الإسلامية.

وقال "العتيبي": الجامعة حرصت على مشاركة الخريجين فرحة الإنجاز من خلال الحفل الافتراضي الذي تنظمه الجامعة لأول مرة نظراً للظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب تفشي جائحة “كورونا”، وسيتم بثه مباشرة عبر قناة عين الفضائية ومنصات الجامعة الإسلامية الإلكترونية.

أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير المدينة يرعى تخريج الدفعة الـ56 من طلاب الجامعة الإسلامية
سبق

يرعى أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، الحفل الافتراضي لتخريج الدفعة "56" من طلاب الجامعة الإسلامية في مختلف التخصصات، مساء يوم الخميس 28 رمضان 1441هـ.

وثمّن رئيس الجامعة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي رعاية أمير المنطقة للحفل، والتي تؤكد مدى دعمه لأنشطة وفعاليات الجامعة، واعتزازه بالخريجين وما قدموه من جهود حتى حققوا هدفهم الرئيسي وهو التخرج لخدمة أوطانهم وأمتهم الإسلامية.

وقال "العتيبي": الجامعة حرصت على مشاركة الخريجين فرحة الإنجاز من خلال الحفل الافتراضي الذي تنظمه الجامعة لأول مرة نظراً للظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب تفشي جائحة “كورونا”، وسيتم بثه مباشرة عبر قناة عين الفضائية ومنصات الجامعة الإسلامية الإلكترونية.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
02:57 PM

أمير المدينة يرعى تخريج الدفعة الـ56 من طلاب الجامعة الإسلامية

في حفل افتراضي يبثّ عبر قناة عين الفضائية والمنصات الإلكترونية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
0
1,896

يرعى أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، الحفل الافتراضي لتخريج الدفعة "56" من طلاب الجامعة الإسلامية في مختلف التخصصات، مساء يوم الخميس 28 رمضان 1441هـ.

وثمّن رئيس الجامعة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي رعاية أمير المنطقة للحفل، والتي تؤكد مدى دعمه لأنشطة وفعاليات الجامعة، واعتزازه بالخريجين وما قدموه من جهود حتى حققوا هدفهم الرئيسي وهو التخرج لخدمة أوطانهم وأمتهم الإسلامية.

وقال "العتيبي": الجامعة حرصت على مشاركة الخريجين فرحة الإنجاز من خلال الحفل الافتراضي الذي تنظمه الجامعة لأول مرة نظراً للظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب تفشي جائحة “كورونا”، وسيتم بثه مباشرة عبر قناة عين الفضائية ومنصات الجامعة الإسلامية الإلكترونية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,429
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,588
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,690
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,497

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي
السنة الكبيسة..!!

السنة الكبيسة..!!

محمد الصيـعري
هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

عبدالغني الشيخ
لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة