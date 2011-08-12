المدينة المنورة تتأهب لاستقبال طلائع ضيوف الرحمن المتعجلين

جميع الإدارات الحكومية والجهات المعنية أكملت استعداداتها

تتأهب المدينة المنورة بدءًا من مساء غد الثلاثاء، لاستقبال طلائع وفود ضيوف الرحمن المتعجلين منهم، الذين منّ الله تعالى عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام؛ وذلك لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه والتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما، فيما يتوقع أن يصل عشرات الآلاف من حجاج بيت الله إلى طيبة الطيبة خلال الـ48 ساعة القادمة.



وفي هذا الصدد أكملت جميع الإدارات الحكومية والجهات المعنية بالمدينة المنورة؛ استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن عقب أدائهم نسكهم، بمتابعة وإشراف من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة، وسمو نائبه؛ من خلال مواصلة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام زوار المسجد النبوي الشريف بالشكل المطلوب، وتطبيق الخطط التشغيلية لموسم ما بعد الحج لكافة القطاعات الحكومية المعنية بالحجاج، ومعالجة ما قد يطرأ من ظروف ميدانية يفرضها واقع الحج، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ بهدف خلق البيئة المناسبة للعمل بين جميع القطاعات للوصول إلى المستوى المأمول.