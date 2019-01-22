أدى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على الأميرة صيتة بنت جلوي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود - رحمها الله - بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. وأدى الصلاة مع سموه سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير جلوي بن سعود بن عبدالعزيز - والد الفقيدة -، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير سلطان بن سعود بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود، والأمير يوسف بن سعود بن عبدالعزيز، وإخوان الفقيدة الأمير سعود بن جلوي بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن جلوي بن سعود بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.

نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة صيتة بنت جلوي بن سعود وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-01-22 أدى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على الأميرة صيتة بنت جلوي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود - رحمها الله - بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وأدى الصلاة مع سموه سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير جلوي بن سعود بن عبدالعزيز - والد الفقيدة -، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير سلطان بن سعود بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود، والأمير يوسف بن سعود بن عبدالعزيز، وإخوان الفقيدة الأمير سعود بن جلوي بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن جلوي بن سعود بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.



22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443 05:22 PM

نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة صيتة بنت جلوي بن سعود عقب صلاة العصر اليوم بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالعاصمة





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أدى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على الأميرة صيتة بنت جلوي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود - رحمها الله - بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وأدى الصلاة مع سموه سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير جلوي بن سعود بن عبدالعزيز - والد الفقيدة -، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير سلطان بن سعود بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود، والأمير يوسف بن سعود بن عبدالعزيز، وإخوان الفقيدة الأمير سعود بن جلوي بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن جلوي بن سعود بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.

