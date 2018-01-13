وسيواجه الأخضر نظيره السوري في المباراة المقبلة والأخيرة من دور المجموعات فيما يلعب قطر مع نظيره الياباني.

وحافظ المنتخب السعودي على صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط حيث قطع مشواراً كبيراً نحو التأهل لدور الثمانية فيما ارتفع رصيد قطر إلى نقطتين.

تعادل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً مع نظيره القطري بدون أهداف في ثاني مبارياتهم ضمن المجموعة الثانية بكأس آسيا تحت 23 سنة، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

"أخضر 23" يقطع نصف المشوار نحو التأهل لربع نهائي آسيا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-12 تعادل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً مع نظيره القطري بدون أهداف في ثاني مبارياتهم ضمن المجموعة الثانية بكأس آسيا تحت 23 سنة، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وحافظ المنتخب السعودي على صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط حيث قطع مشواراً كبيراً نحو التأهل لدور الثمانية فيما ارتفع رصيد قطر إلى نقطتين. وسيواجه الأخضر نظيره السوري في المباراة المقبلة والأخيرة من دور المجموعات فيما يلعب قطر مع نظيره الياباني.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441 04:21 PM

"أخضر 23" يقطع نصف المشوار نحو التأهل لربع نهائي آسيا تعادل مع قطر سلبياً وحافظ على الصدارة





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تعادل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً مع نظيره القطري بدون أهداف في ثاني مبارياتهم ضمن المجموعة الثانية بكأس آسيا تحت 23 سنة، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وحافظ المنتخب السعودي على صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط حيث قطع مشواراً كبيراً نحو التأهل لدور الثمانية فيما ارتفع رصيد قطر إلى نقطتين.

وسيواجه الأخضر نظيره السوري في المباراة المقبلة والأخيرة من دور المجموعات فيما يلعب قطر مع نظيره الياباني.