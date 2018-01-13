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"أخضر 23" يقطع نصف المشوار نحو التأهل لربع نهائي آسيا

تعادل مع قطر سلبياً وحافظ على الصدارة

تعادل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً مع نظيره القطري بدون أهداف في ثاني مبارياتهم ضمن المجموعة الثانية بكأس آسيا تحت 23 سنة، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وحافظ المنتخب السعودي على صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط حيث قطع مشواراً كبيراً نحو التأهل لدور الثمانية فيما ارتفع رصيد قطر إلى نقطتين.

وسيواجه الأخضر نظيره السوري في المباراة المقبلة والأخيرة من دور المجموعات فيما يلعب قطر مع نظيره الياباني.

المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عام كأس آسيا تحت 23 سنة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"أخضر 23" يقطع نصف المشوار نحو التأهل لربع نهائي آسيا
سبق

تعادل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً مع نظيره القطري بدون أهداف في ثاني مبارياتهم ضمن المجموعة الثانية بكأس آسيا تحت 23 سنة، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وحافظ المنتخب السعودي على صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط حيث قطع مشواراً كبيراً نحو التأهل لدور الثمانية فيما ارتفع رصيد قطر إلى نقطتين.

وسيواجه الأخضر نظيره السوري في المباراة المقبلة والأخيرة من دور المجموعات فيما يلعب قطر مع نظيره الياباني.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
04:21 PM

"أخضر 23" يقطع نصف المشوار نحو التأهل لربع نهائي آسيا

تعادل مع قطر سلبياً وحافظ على الصدارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعادل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً مع نظيره القطري بدون أهداف في ثاني مبارياتهم ضمن المجموعة الثانية بكأس آسيا تحت 23 سنة، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وحافظ المنتخب السعودي على صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط حيث قطع مشواراً كبيراً نحو التأهل لدور الثمانية فيما ارتفع رصيد قطر إلى نقطتين.

وسيواجه الأخضر نظيره السوري في المباراة المقبلة والأخيرة من دور المجموعات فيما يلعب قطر مع نظيره الياباني.

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