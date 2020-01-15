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بعد أن طلب مهلة.. "حفتر" يغادر موسكو دون التوقيع على وقف إطلاق النار

غداة موافقة "السراج" على الاتفاق

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم (الثلاثاء)، عن وزارة الخارجية الروسية، أن خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي غادر موسكو، دون أن يوقع على اتفاق لوقف إطلاق النار، وضعت مسودته أثناء محادثات في روسيا أمس.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس أن فائز السراج رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا في ليبيا وقع على الاتفاق، فيما طلب "حفتر" مهلة إلى صباح اليوم للتوقيع.

وزارة الخارجية الروسية الجيش الوطني الليبي موسكو

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد أن طلب مهلة.. "حفتر" يغادر موسكو دون التوقيع على وقف إطلاق النار
سبق

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم (الثلاثاء)، عن وزارة الخارجية الروسية، أن خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي غادر موسكو، دون أن يوقع على اتفاق لوقف إطلاق النار، وضعت مسودته أثناء محادثات في روسيا أمس.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس أن فائز السراج رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا في ليبيا وقع على الاتفاق، فيما طلب "حفتر" مهلة إلى صباح اليوم للتوقيع.

14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441
03:57 PM

بعد أن طلب مهلة.. "حفتر" يغادر موسكو دون التوقيع على وقف إطلاق النار

غداة موافقة "السراج" على الاتفاق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم (الثلاثاء)، عن وزارة الخارجية الروسية، أن خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي غادر موسكو، دون أن يوقع على اتفاق لوقف إطلاق النار، وضعت مسودته أثناء محادثات في روسيا أمس.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس أن فائز السراج رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا في ليبيا وقع على الاتفاق، فيما طلب "حفتر" مهلة إلى صباح اليوم للتوقيع.

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