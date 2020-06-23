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شرطة الطائف تنفذ جولات ميدانية لمتابعة لائحة الحد من التجمعات وعدم ارتداء الكمامات
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شرطة الطائف تنفذ جولات ميدانية لمتابعة لائحة الحد من التجمعات وعدم ارتداء الكماماتسعود الدعجاني سبق 2020-06-23
23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
12:48 AM
شرطة الطائف تنفذ جولات ميدانية لمتابعة لائحة الحد من التجمعات وعدم ارتداء الكمامات
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