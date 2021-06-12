الإمارات: نرحّب بقرار المملكة قصْر أداء مناسك الحج للعام الجاري على المواطنين والمقيمين بالداخل

أعلنت تأييدها للسعودية في الخطوات والإجراءات لمكافحة جائحة كورونا

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن ترحيبها بقرار المملكة قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج للعام الجاري، على المواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي 60 ألف حاج؛ وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار لتطورات جائحة فيروس "كوفيد-19"، وظهور سلالات جديدة له.

وأكد وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، في تصريح له، أن دولة الإمارات ترحّب بقرار المملكة العربية السعودية وتؤيدها في الخطوات والإجراءات كافة التي تتخذها في إطار جهودها الدؤوبة لمكافحة جائحة فيروس "كوفيد-19" والحد من انتشارها وحفظ وسلامة أمن الحجاج والمجتمع.