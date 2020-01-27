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"الزيداني" يحتفل بزفافه في رجال ألمع

احتفل الشاب تركي بن يحيى الزيداني، بزفافه، في محافظة رجال ألمع.

شهد الحفل جمع من المدعوين، تقدمهم شيخ قبيلة بني "قطبة" الشيخ تركي بن عبدالله آل بجاد، والذي بارك للعروسين.

وقال "آل بجاد" إن الزواج الميسر سنة حسنة والتسهيل على الشباب له الأثر الجميل، والمبالغة في النفقات يثقل كاهل العريس.

وأضاف أن إقامة مراسم الزفاف في المنزل لها معاني كبيرة، وتتوافق مع توجيهات ولاة الأمر في هذا الجانب بعدم المبالغة في حفلات الزواج.

وتهنئ "سبق" العروسين وتتمنى لهما حياة ممتعة وموفقة.

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"الزيداني" يحتفل بزفافه في رجال ألمع
سبق

احتفل الشاب تركي بن يحيى الزيداني، بزفافه، في محافظة رجال ألمع.

شهد الحفل جمع من المدعوين، تقدمهم شيخ قبيلة بني "قطبة" الشيخ تركي بن عبدالله آل بجاد، والذي بارك للعروسين.

وقال "آل بجاد" إن الزواج الميسر سنة حسنة والتسهيل على الشباب له الأثر الجميل، والمبالغة في النفقات يثقل كاهل العريس.

وأضاف أن إقامة مراسم الزفاف في المنزل لها معاني كبيرة، وتتوافق مع توجيهات ولاة الأمر في هذا الجانب بعدم المبالغة في حفلات الزواج.

وتهنئ "سبق" العروسين وتتمنى لهما حياة ممتعة وموفقة.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
07:30 PM

"الزيداني" يحتفل بزفافه في رجال ألمع

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صحيفة سبق الإلكترونية - رجال ألمع
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احتفل الشاب تركي بن يحيى الزيداني، بزفافه، في محافظة رجال ألمع.

شهد الحفل جمع من المدعوين، تقدمهم شيخ قبيلة بني "قطبة" الشيخ تركي بن عبدالله آل بجاد، والذي بارك للعروسين.

وقال "آل بجاد" إن الزواج الميسر سنة حسنة والتسهيل على الشباب له الأثر الجميل، والمبالغة في النفقات يثقل كاهل العريس.

وأضاف أن إقامة مراسم الزفاف في المنزل لها معاني كبيرة، وتتوافق مع توجيهات ولاة الأمر في هذا الجانب بعدم المبالغة في حفلات الزواج.

وتهنئ "سبق" العروسين وتتمنى لهما حياة ممتعة وموفقة.

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