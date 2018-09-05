رداً على موسكو.. واشنطن: لا دليل على امتلاك المعارضة في إدلب أسلحة كيماوية

"ماتيس" رفض ادعاءات توريط نظام الأسد لتبرير مهاجمته

أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس اليوم (الأربعاء) أن وزارة الدفاع "البنتاجون" لا تملك أي أدلة تدفعها للاعتقاد بأن فصائل المعارضة السورية في محافظة إدلب يمكن أن تلجأ إلى استخدام أسلحة كيميائية، وذلك ردا على روسيا التي أعلنت خلاف ذلك.

وقال ماتيس خلال حديثه إلى صحافيين أثناء توجهه إلى نيودلهي: "لدينا صفر معلومات استخبارية تظهر أن المعارضة تملك أي قدرات كيميائية"، مضيفا: "لقد أوضحنا عبر إبراز تلميحات بأن أي استخدام للأسلحة الكيميائية بطريقة ما في المستقبل قد ينسب إلى المعارضة، حسنا...لا نرى أي شيء يؤشر إلى أن المعارضة تملك هذه القدرة".

ورفض ماتيس الادعاءات بأن الولايات المتحدة يمكن أن تسهَل هجوما كيميائيا ثم تحمل روسيا والنظام السوري مسؤوليته من أجل استخدام ذلك ذريعة لشن ضربات جوية.

وسبق للجيش الأميركي أن شن عدة ضربات جوية ضد نظام بشار الأسد بعد هجومين بالأسلحة الكيميائية، آخرها كان في منتصف أبريل (نيسان) الماضي بمشاركة فرنسية وبريطانية.