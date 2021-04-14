حذّر مفوض مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي، من استغلال الجماعات الإرهابية والمسلّحة انشغال بلدان القارّة الأفريقية في مكافحة فيروس كورونا، للقيام باعتداءات إجرامية خطيرة. وأفاد المسؤول الأفريقي في تصريحات له، بأن انعكاسات تفشّي فيروس كورونا في أفريقيا مهمة وخطيرة، في ظلّ رفض المجموعات الإرهابية والمسلّحة إيقاف العمليات المسلحة، مضيفًا أن هذه الجماعات لا تريد أن تستمع للطلب الملحّ من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد الأفريقي، بضرورة إيقاف كل العمليات العسكرية بقصد التفرغ للتعامل مع الوباء. وأوضح أن منظمات إجرامية في بعض مناطق القارّة تستغلّ الظروف الحاليّة للقيام بأنشطتها الإجرامية، لافتًا النظر إلى أن دولًا ستدفع بجيوشها إلى الميدان للمساهمة في مكافحة تفشّي الفيروس؛ مما يمنح فراغًا أمنيًّا تستغلّه هذه التنظيمات الإجرامية.

مجلس السلم الأفريقي يحذّر: كورونا قد يتسبّب في أعمال إرهابية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-14 حذّر مفوض مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي، من استغلال الجماعات الإرهابية والمسلّحة انشغال بلدان القارّة الأفريقية في مكافحة فيروس كورونا، للقيام باعتداءات إجرامية خطيرة.



وأفاد المسؤول الأفريقي في تصريحات له، بأن انعكاسات تفشّي فيروس كورونا في أفريقيا مهمة وخطيرة، في ظلّ رفض المجموعات الإرهابية والمسلّحة إيقاف العمليات المسلحة، مضيفًا أن هذه الجماعات لا تريد أن تستمع للطلب الملحّ من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد الأفريقي، بضرورة إيقاف كل العمليات العسكرية بقصد التفرغ للتعامل مع الوباء.



وأوضح أن منظمات إجرامية في بعض مناطق القارّة تستغلّ الظروف الحاليّة للقيام بأنشطتها الإجرامية، لافتًا النظر إلى أن دولًا ستدفع بجيوشها إلى الميدان للمساهمة في مكافحة تفشّي الفيروس؛ مما يمنح فراغًا أمنيًّا تستغلّه هذه التنظيمات الإجرامية.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441 06:55 PM

مجلس السلم الأفريقي يحذّر: كورونا قد يتسبّب في أعمال إرهابية أكّد وجود منظمات إجرامية في بعض مناطق القارّة تستغلّ الظروف الحالية





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حذّر مفوض مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي، من استغلال الجماعات الإرهابية والمسلّحة انشغال بلدان القارّة الأفريقية في مكافحة فيروس كورونا، للقيام باعتداءات إجرامية خطيرة.



وأفاد المسؤول الأفريقي في تصريحات له، بأن انعكاسات تفشّي فيروس كورونا في أفريقيا مهمة وخطيرة، في ظلّ رفض المجموعات الإرهابية والمسلّحة إيقاف العمليات المسلحة، مضيفًا أن هذه الجماعات لا تريد أن تستمع للطلب الملحّ من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد الأفريقي، بضرورة إيقاف كل العمليات العسكرية بقصد التفرغ للتعامل مع الوباء.



وأوضح أن منظمات إجرامية في بعض مناطق القارّة تستغلّ الظروف الحاليّة للقيام بأنشطتها الإجرامية، لافتًا النظر إلى أن دولًا ستدفع بجيوشها إلى الميدان للمساهمة في مكافحة تفشّي الفيروس؛ مما يمنح فراغًا أمنيًّا تستغلّه هذه التنظيمات الإجرامية.