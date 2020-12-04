"تعليم جدة" تشارك في ملتقى مكة الثقافي الخامس بـ 14 مبادرة رقمية

تشمل تطبيقات ومنصات وبرامج مبتكرة تعزِّز الاستفادة المثلى من التقنية

تشارك الإدارة العامة للتعليم بجدة بـ14 مبادرة رقمية في منافسات ملتقى مكة الثقافي الخامس 1442هـ تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي".

وفي التفاصيل، أكد المدير العام للتعليم بجدة، الدكتور سعد المسعودي، حرص الإدارة على المشاركة في الملتقى، مشيرًا إلى أن المبادرات المقدَّمة تشمل تطبيقات ومنصات وبرامج إلكترونية مبتكرة، تعزز الاستفادة المثلى من التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي التي تهدف إلى الإسهام في تنمية وتوعية المجتمع معرفيًّا ومهاريًّا، ودعم المواهب وتطويرها.

ومن جانبه، قال مدير مركز التميز بتعليم جدة، الدكتور معجب الزهراني، إن المبادرات شارك في تقديمها كل من إدارة التعليم المستمر والتوجيه والإرشاد "بنين"، ومكتب التعليم بالنسيم، وإدارة الموهوبات، وإدارة الإشراف التربوي "بنين"، وإدارة نشاط الطلاب "بنين"، ومكتب التعليم العالمي والأجنبي، وإدارة التدريب والابتعاث "بنات"، وأمانة التعليم، ومكتب التعليم بوسط جدة "بنات"، ووحدة شراكة الأسرة مع المجتمع، ووحدة تطوير المدارس "بنات".