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شاهد.. بلدية طريف تكثف جهودها للوقاية من كورونا

عبر رشّ المبيدات وتعقيم وتطهير الشوارع

تواصل بلدية محافظة طريف، أعمال الإصحاح البيئي عبر رش المبيدات وتعقيم وتطهير الشوارع والأرصفة والأماكن العامة.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتسعى البلدية جاهدة مع الجهات الأخرى لتطبيق جميع التعليمات، سائلاً المولى -عز وجل- أن يحفظ قيادتنا الحكيمة ووطننا الغالي وشعبنا الكريم من كل سوء.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. بلدية طريف تكثف جهودها للوقاية من كورونا
سبق

تواصل بلدية محافظة طريف، أعمال الإصحاح البيئي عبر رش المبيدات وتعقيم وتطهير الشوارع والأرصفة والأماكن العامة.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتسعى البلدية جاهدة مع الجهات الأخرى لتطبيق جميع التعليمات، سائلاً المولى -عز وجل- أن يحفظ قيادتنا الحكيمة ووطننا الغالي وشعبنا الكريم من كل سوء.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
07:56 PM

شاهد.. بلدية طريف تكثف جهودها للوقاية من كورونا

عبر رشّ المبيدات وتعقيم وتطهير الشوارع

A A A
بندر الدغمي - طريف
1
1,039

تواصل بلدية محافظة طريف، أعمال الإصحاح البيئي عبر رش المبيدات وتعقيم وتطهير الشوارع والأرصفة والأماكن العامة.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتسعى البلدية جاهدة مع الجهات الأخرى لتطبيق جميع التعليمات، سائلاً المولى -عز وجل- أن يحفظ قيادتنا الحكيمة ووطننا الغالي وشعبنا الكريم من كل سوء.

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