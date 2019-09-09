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الزمالك يتوج بلقب كأس مصر للمرة الـ27 بتاريخه على حساب بيراميدز

توج فريق الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الـ 27 في تاريخه والثانية على التوالي بعد تغلبه على نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد في المباراة النهائية للبطولة التي جمعتهما على استاد برج العرب في الإسكندرية.

ووضع يوسف إبراهيم "أوباما" الزمالك في المقدمة بعد 52 دقيقة قبل أن يضيف المهاجم المغربي أشرف بن شرقي هدفين بالدقائق62 و84 من عمر المباراة.

يُشار إلى أن الأهلي صاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب في البطولة برصيد 36 لقبًا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الزمالك يتوج بلقب كأس مصر للمرة الـ27 بتاريخه على حساب بيراميدز
سبق

توج فريق الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الـ 27 في تاريخه والثانية على التوالي بعد تغلبه على نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد في المباراة النهائية للبطولة التي جمعتهما على استاد برج العرب في الإسكندرية.

ووضع يوسف إبراهيم "أوباما" الزمالك في المقدمة بعد 52 دقيقة قبل أن يضيف المهاجم المغربي أشرف بن شرقي هدفين بالدقائق62 و84 من عمر المباراة.

يُشار إلى أن الأهلي صاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب في البطولة برصيد 36 لقبًا.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
12:46 AM

الزمالك يتوج بلقب كأس مصر للمرة الـ27 بتاريخه على حساب بيراميدز

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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توج فريق الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الـ 27 في تاريخه والثانية على التوالي بعد تغلبه على نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد في المباراة النهائية للبطولة التي جمعتهما على استاد برج العرب في الإسكندرية.

ووضع يوسف إبراهيم "أوباما" الزمالك في المقدمة بعد 52 دقيقة قبل أن يضيف المهاجم المغربي أشرف بن شرقي هدفين بالدقائق62 و84 من عمر المباراة.

يُشار إلى أن الأهلي صاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب في البطولة برصيد 36 لقبًا.

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