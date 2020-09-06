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اليونان: لا نخشى مواجهة  تركيا.. "أردوغان" يعيش الأوهام وسنتصدى لأطماعه

تزامنًا مع المناورات العسكرية لأنقرة بقبرص في أحدث حلقات الخلاف بين الجانبين

أكدت السلطات اليونانية، اليوم الأحد، أنها "لا تخشى الدخول في مواجهة مع تركيا"، مشيرة إلى رئيسها رجب طيب أردوغان "يعيش في عالم من الأوهام".

وقال وزير التنمية اليوناني، أدونيس جورجياديس، في تصريحات، نشرتها وسائل إعلام يونانية، إن "أردوغان يعيش الأوهام ويسعى لإحياء الإمبراطورية العثمانية"، مؤكدًا أن اليونان "قادرة على التصدي لأطماع أردوغان".

وشدد الوزير اليوناني بحسب سبوتنيك عربي، على أن "أثينا اتخذت استعداداتها لأي مواجهة"، متابعًا: "لا نخاف تركيا ولن نرضخ للتهديدات".

ويأتي تصريح وزير التنمية اليوناني بالتزامن مع انطلاق مناورات عسكرية تركية شمال جزيرة قبرص، في أحدث حلقات التوتر بين تركيا واليونان، البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي، المستمر منذ أشهر.

وكان أردوغان وجه تهديدًا شديد اللهجة إلى اليونان، أمس السبت. وقال: "سيدركون أن تركيا تملك القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية لتمزيق الخرائط والوثائق المجحفة التي تفرض عليها"، في إشارة الى المناطق المتنازع عليها بين تركيا واليونان.

اليونان السلطات اليونانية

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اليونان: لا نخشى مواجهة  تركيا.. "أردوغان" يعيش الأوهام وسنتصدى لأطماعه
سبق

أكدت السلطات اليونانية، اليوم الأحد، أنها "لا تخشى الدخول في مواجهة مع تركيا"، مشيرة إلى رئيسها رجب طيب أردوغان "يعيش في عالم من الأوهام".

وقال وزير التنمية اليوناني، أدونيس جورجياديس، في تصريحات، نشرتها وسائل إعلام يونانية، إن "أردوغان يعيش الأوهام ويسعى لإحياء الإمبراطورية العثمانية"، مؤكدًا أن اليونان "قادرة على التصدي لأطماع أردوغان".

وشدد الوزير اليوناني بحسب سبوتنيك عربي، على أن "أثينا اتخذت استعداداتها لأي مواجهة"، متابعًا: "لا نخاف تركيا ولن نرضخ للتهديدات".

ويأتي تصريح وزير التنمية اليوناني بالتزامن مع انطلاق مناورات عسكرية تركية شمال جزيرة قبرص، في أحدث حلقات التوتر بين تركيا واليونان، البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي، المستمر منذ أشهر.

وكان أردوغان وجه تهديدًا شديد اللهجة إلى اليونان، أمس السبت. وقال: "سيدركون أن تركيا تملك القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية لتمزيق الخرائط والوثائق المجحفة التي تفرض عليها"، في إشارة الى المناطق المتنازع عليها بين تركيا واليونان.

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
03:23 PM
اخر تعديل
06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
06:38 PM

اليونان: لا نخشى مواجهة  تركيا.. "أردوغان" يعيش الأوهام وسنتصدى لأطماعه

تزامنًا مع المناورات العسكرية لأنقرة بقبرص في أحدث حلقات الخلاف بين الجانبين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت السلطات اليونانية، اليوم الأحد، أنها "لا تخشى الدخول في مواجهة مع تركيا"، مشيرة إلى رئيسها رجب طيب أردوغان "يعيش في عالم من الأوهام".

وقال وزير التنمية اليوناني، أدونيس جورجياديس، في تصريحات، نشرتها وسائل إعلام يونانية، إن "أردوغان يعيش الأوهام ويسعى لإحياء الإمبراطورية العثمانية"، مؤكدًا أن اليونان "قادرة على التصدي لأطماع أردوغان".

وشدد الوزير اليوناني بحسب سبوتنيك عربي، على أن "أثينا اتخذت استعداداتها لأي مواجهة"، متابعًا: "لا نخاف تركيا ولن نرضخ للتهديدات".

ويأتي تصريح وزير التنمية اليوناني بالتزامن مع انطلاق مناورات عسكرية تركية شمال جزيرة قبرص، في أحدث حلقات التوتر بين تركيا واليونان، البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي، المستمر منذ أشهر.

وكان أردوغان وجه تهديدًا شديد اللهجة إلى اليونان، أمس السبت. وقال: "سيدركون أن تركيا تملك القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية لتمزيق الخرائط والوثائق المجحفة التي تفرض عليها"، في إشارة الى المناطق المتنازع عليها بين تركيا واليونان.

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