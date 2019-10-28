آل الشيخ في "حادثة المهرِّج": "ناس ما تستحي.. سيتم اتخاذ الإجراء النظامي"

بعد أن وثَّقت كاميرا جوال تعمُّد أحد الأشخاص إسقاطه على الأرض

وعد تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض، باتخاذ إجراءات نظامية ضد شخص؛ وثقته كاميرا جوال وهو يُسقط "مهرجًا كوميديًّا" في إحدى الساحات.

وأظهر مقطع الفيديو المتداوَل المهرج وهو يقف على ساقين طويلتين، وظهر أحد الأشخاص يتعمد إخلال توازنه حتى أسقطه على الأرض بين الجمهور.

وعلَّق "آل الشيخ" على مقطع الفيديو قائلاً: "عرفتو لما نقول فيه ناس ما تستحي.. هذا نموذج.. وسيتم اتخاذ الإجراء النظامي معه".