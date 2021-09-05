النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شروط قاسية من ألمانيا للشركات المصنعة للهواتف الذكية

لحماية مستخدميها من أي عمليات اختراق أمني أو سيبراني

أصدرت السلطات الألمانية شروطًا قاسية على الشركات المُصنّعة للهواتف الذكية، لحماية مستخدميها من أي عمليات اختراق أمني أو سيبراني.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن السلطات الألمانية ستجبر -بموجب القرار الجديد- الشركات المصنعة للهواتف الذكية على تقديم تحديثات أمنية لمدة تصل إلى 7 سنوات كاملة.

ويشير التقرير إلى أن الحكومة الفيدرالية الألمانية، ستدفع الاتحاد الأوروبي بذلك القرار إلى اعتمادات حد السبع سنوات للتحديثات الأمنية للهواتف الذكية.

ويشمل هذا القرار أيضًا التزام الشركات بضرورة تقديم قطع الغيار اللازمة لتوفير تلك التحديثات لكل الهواتف المباعة على الأراضي الألمانية.

ومن المتوقع أن يواجه القرار معارضة شرسة من الشركات المصنعة للهواتف الذكية، وبالأخص شركات "أبل" و"غوغل" و"سامسونج"، التي تطلب أن يكون حد التحديثات الأمنية عند 3 سنوات فقط، وتريد قصر تغيير قطع الغيار على الشاشات والبطاريات فقط، وعدم مدها إلى الكاميرات ومكبرات الصوت وباقي قطع غيار الهواتف.

ومن المحتمل أن يكون القرار الألماني ساري المفعول عند عام 2023 المقبل.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
شروط قاسية من ألمانيا للشركات المصنعة للهواتف الذكية
سبق

أصدرت السلطات الألمانية شروطًا قاسية على الشركات المُصنّعة للهواتف الذكية، لحماية مستخدميها من أي عمليات اختراق أمني أو سيبراني.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن السلطات الألمانية ستجبر -بموجب القرار الجديد- الشركات المصنعة للهواتف الذكية على تقديم تحديثات أمنية لمدة تصل إلى 7 سنوات كاملة.

ويشير التقرير إلى أن الحكومة الفيدرالية الألمانية، ستدفع الاتحاد الأوروبي بذلك القرار إلى اعتمادات حد السبع سنوات للتحديثات الأمنية للهواتف الذكية.

ويشمل هذا القرار أيضًا التزام الشركات بضرورة تقديم قطع الغيار اللازمة لتوفير تلك التحديثات لكل الهواتف المباعة على الأراضي الألمانية.

ومن المتوقع أن يواجه القرار معارضة شرسة من الشركات المصنعة للهواتف الذكية، وبالأخص شركات "أبل" و"غوغل" و"سامسونج"، التي تطلب أن يكون حد التحديثات الأمنية عند 3 سنوات فقط، وتريد قصر تغيير قطع الغيار على الشاشات والبطاريات فقط، وعدم مدها إلى الكاميرات ومكبرات الصوت وباقي قطع غيار الهواتف.

ومن المحتمل أن يكون القرار الألماني ساري المفعول عند عام 2023 المقبل.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
10:32 AM

شروط قاسية من ألمانيا للشركات المصنعة للهواتف الذكية

لحماية مستخدميها من أي عمليات اختراق أمني أو سيبراني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
0
1,162

أصدرت السلطات الألمانية شروطًا قاسية على الشركات المُصنّعة للهواتف الذكية، لحماية مستخدميها من أي عمليات اختراق أمني أو سيبراني.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن السلطات الألمانية ستجبر -بموجب القرار الجديد- الشركات المصنعة للهواتف الذكية على تقديم تحديثات أمنية لمدة تصل إلى 7 سنوات كاملة.

ويشير التقرير إلى أن الحكومة الفيدرالية الألمانية، ستدفع الاتحاد الأوروبي بذلك القرار إلى اعتمادات حد السبع سنوات للتحديثات الأمنية للهواتف الذكية.

ويشمل هذا القرار أيضًا التزام الشركات بضرورة تقديم قطع الغيار اللازمة لتوفير تلك التحديثات لكل الهواتف المباعة على الأراضي الألمانية.

ومن المتوقع أن يواجه القرار معارضة شرسة من الشركات المصنعة للهواتف الذكية، وبالأخص شركات "أبل" و"غوغل" و"سامسونج"، التي تطلب أن يكون حد التحديثات الأمنية عند 3 سنوات فقط، وتريد قصر تغيير قطع الغيار على الشاشات والبطاريات فقط، وعدم مدها إلى الكاميرات ومكبرات الصوت وباقي قطع غيار الهواتف.

ومن المحتمل أن يكون القرار الألماني ساري المفعول عند عام 2023 المقبل.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,378
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,550
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,789
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,785

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة