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شاهد.. إغلاق محال ومطاعم بحائل و"الأمانة" تتوعد مزيلي "الإستيكر"

النظافة تتدني في الوجبات السريعة وإعداد الأطعمة.. ولا تقيد بالاحترازات

أغلقت أمانة منطقة حائل عدداً من المنشآت التجارية بعد رصد عدد من المخالفات المتعلقة بالصحة العامة.

واشتملت أبرز المخالفات، تدني مستوى النظافة في بعض المطاعم، والوجبات السريعة، وإعداد الأطعمة في أماكن غير نظيفة، كما تم رصد مخالفات تتعلق بعدم التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من تفشي فيروس كورونا المستجد في بعض المحلات التجارية.

وتم تطبيق العقوبات بحق المخالفين أثناء جولة الفرق الرقابية على المنشآت التجارية في مدينة حائل، وقد حذّرت الأمانة من إزالة "ستيكر" الإغلاق بتطبيق غرامة 5 آلاف ريال في حالة إزالته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. إغلاق محال ومطاعم بحائل و"الأمانة" تتوعد مزيلي "الإستيكر"
سبق

أغلقت أمانة منطقة حائل عدداً من المنشآت التجارية بعد رصد عدد من المخالفات المتعلقة بالصحة العامة.

واشتملت أبرز المخالفات، تدني مستوى النظافة في بعض المطاعم، والوجبات السريعة، وإعداد الأطعمة في أماكن غير نظيفة، كما تم رصد مخالفات تتعلق بعدم التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من تفشي فيروس كورونا المستجد في بعض المحلات التجارية.

وتم تطبيق العقوبات بحق المخالفين أثناء جولة الفرق الرقابية على المنشآت التجارية في مدينة حائل، وقد حذّرت الأمانة من إزالة "ستيكر" الإغلاق بتطبيق غرامة 5 آلاف ريال في حالة إزالته.

23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442
02:35 PM

شاهد.. إغلاق محال ومطاعم بحائل و"الأمانة" تتوعد مزيلي "الإستيكر"

النظافة تتدني في الوجبات السريعة وإعداد الأطعمة.. ولا تقيد بالاحترازات

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
0
1,383

أغلقت أمانة منطقة حائل عدداً من المنشآت التجارية بعد رصد عدد من المخالفات المتعلقة بالصحة العامة.

واشتملت أبرز المخالفات، تدني مستوى النظافة في بعض المطاعم، والوجبات السريعة، وإعداد الأطعمة في أماكن غير نظيفة، كما تم رصد مخالفات تتعلق بعدم التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من تفشي فيروس كورونا المستجد في بعض المحلات التجارية.

وتم تطبيق العقوبات بحق المخالفين أثناء جولة الفرق الرقابية على المنشآت التجارية في مدينة حائل، وقد حذّرت الأمانة من إزالة "ستيكر" الإغلاق بتطبيق غرامة 5 آلاف ريال في حالة إزالته.

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