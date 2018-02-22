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فستان زفاف في جناح الجمارك.. ما الذي يفعله هنا؟ نساء يتساءلن والإجابة مثيرة

اجتذب اهتمام زوار المعرض بمهرجان الجنادرية والسيدات بادرن لالتقاط الصور معه

اجتذب فستان الأفراح المعروض ضمن جناح الجمارك السعودية المشارك في مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة 32، زوار المهرجان وخاصة النساء منهن؛ حيث يبادرن إلى السؤال عن سبب وجوده في المعرض والتقطن الصور معه.

وكان "الفستان" قد تم ضبطه ضمن إرسالية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض؛ حيث حاول المهربون التمويه على رجال الجمارك لتمرير أكثر من 31 ألف حبة مخدرة أخفيت بداخله بطريقة معينة حتى لا ينكشف الأمر.

واشتمل الجناح أيضاً على معرض توعوي تسعى الجمارك من خلاله للتوعية بأضرار كل الممنوعات التي تكافح الجمارك السعودية تهريبها إلى المملكة من المخدرات والمسكرات وغيرها من الممنوعات؛ بالإضافة إلى تعريف زوار المعرض بجهود ومنجزات الجمارك في مجال مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية والطرق المتبعة في التهريب.

كما تُقدم الجمارك السعودية من خلال معرضها عرضاً يومياً طوال فترة المهرجان للوسائل الحيّة "الكلاب البوليسية" والتي تقدمها عدد من الكوادر الوطنية المتخصصة في الجمارك السعودية؛ حيث تُبيّن هذه العروض القدرة الفائقة التي تمتلكها هذه الوسائل الحيّة في سرعة كشف وإحباط أنواع كثيرة من الممنوعات كالمخدرات والأسلحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فستان زفاف في جناح الجمارك.. ما الذي يفعله هنا؟ نساء يتساءلن والإجابة مثيرة
سبق

اجتذب فستان الأفراح المعروض ضمن جناح الجمارك السعودية المشارك في مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة 32، زوار المهرجان وخاصة النساء منهن؛ حيث يبادرن إلى السؤال عن سبب وجوده في المعرض والتقطن الصور معه.

وكان "الفستان" قد تم ضبطه ضمن إرسالية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض؛ حيث حاول المهربون التمويه على رجال الجمارك لتمرير أكثر من 31 ألف حبة مخدرة أخفيت بداخله بطريقة معينة حتى لا ينكشف الأمر.

واشتمل الجناح أيضاً على معرض توعوي تسعى الجمارك من خلاله للتوعية بأضرار كل الممنوعات التي تكافح الجمارك السعودية تهريبها إلى المملكة من المخدرات والمسكرات وغيرها من الممنوعات؛ بالإضافة إلى تعريف زوار المعرض بجهود ومنجزات الجمارك في مجال مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية والطرق المتبعة في التهريب.

كما تُقدم الجمارك السعودية من خلال معرضها عرضاً يومياً طوال فترة المهرجان للوسائل الحيّة "الكلاب البوليسية" والتي تقدمها عدد من الكوادر الوطنية المتخصصة في الجمارك السعودية؛ حيث تُبيّن هذه العروض القدرة الفائقة التي تمتلكها هذه الوسائل الحيّة في سرعة كشف وإحباط أنواع كثيرة من الممنوعات كالمخدرات والأسلحة.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
09:12 AM

فستان زفاف في جناح الجمارك.. ما الذي يفعله هنا؟ نساء يتساءلن والإجابة مثيرة

اجتذب اهتمام زوار المعرض بمهرجان الجنادرية والسيدات بادرن لالتقاط الصور معه

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قاسم الخبراني - الرياض
3
48,898

اجتذب فستان الأفراح المعروض ضمن جناح الجمارك السعودية المشارك في مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة 32، زوار المهرجان وخاصة النساء منهن؛ حيث يبادرن إلى السؤال عن سبب وجوده في المعرض والتقطن الصور معه.

وكان "الفستان" قد تم ضبطه ضمن إرسالية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض؛ حيث حاول المهربون التمويه على رجال الجمارك لتمرير أكثر من 31 ألف حبة مخدرة أخفيت بداخله بطريقة معينة حتى لا ينكشف الأمر.

واشتمل الجناح أيضاً على معرض توعوي تسعى الجمارك من خلاله للتوعية بأضرار كل الممنوعات التي تكافح الجمارك السعودية تهريبها إلى المملكة من المخدرات والمسكرات وغيرها من الممنوعات؛ بالإضافة إلى تعريف زوار المعرض بجهود ومنجزات الجمارك في مجال مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية والطرق المتبعة في التهريب.

كما تُقدم الجمارك السعودية من خلال معرضها عرضاً يومياً طوال فترة المهرجان للوسائل الحيّة "الكلاب البوليسية" والتي تقدمها عدد من الكوادر الوطنية المتخصصة في الجمارك السعودية؛ حيث تُبيّن هذه العروض القدرة الفائقة التي تمتلكها هذه الوسائل الحيّة في سرعة كشف وإحباط أنواع كثيرة من الممنوعات كالمخدرات والأسلحة.

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