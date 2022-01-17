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وزير نيجيري يعلن أن بلاده تنتج 1.774 مليون برميل يوميًا من النفط الخام

رقم أعلى من تقدير قدمته شركة النفط الوطنية الحكومية

أعلن وزير النفط النيجيري تيميبري سيلفا أن بلاده تنتج حاليًا 1.774 مليون برميل يوميًا من النفط الخام، وهو رقم أعلى من تقدير قدمته شركة النفط الوطنية المملوكة للدولة خلال شهر نوفمبر الماضي، والبالغ 1.6 مليون - 1.7 مليون برميل يوميًا.
وأوضح سيلفا في تصريح صحفي في أبوجا اليوم أن نيجيريا تنتج وفقًا لحصتها المستهدفة في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" البالغة 1.774 مليون برميل يوميًا.
وأشار إلى أنه يعمل على إصدار مشروع قانون لصناعة النفط طال تأجيله خلال الربع الثاني من العام، ويخطط لطرح جولة عطاءات لرقاع نفطية رئيسية بعد إقرار المشروع.
وقال مسؤول بشركة النفط النيجيرية خلال شهر نوفمبر الماضي إن نيجيريا ستواصل التقيد بالتخفيضات الإنتاجية لأوبك. واتفقت المنظمة الشهر الماضي على زيادة تخفيضاتها الإنتاجية المستهدفة إلى 1.7 مليون برميل يوميًا.

وزير النفط النيجيري تيميبري سيلفا شركة النفط الوطنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير نيجيري يعلن أن بلاده تنتج 1.774 مليون برميل يوميًا من النفط الخام
سبق

أعلن وزير النفط النيجيري تيميبري سيلفا أن بلاده تنتج حاليًا 1.774 مليون برميل يوميًا من النفط الخام، وهو رقم أعلى من تقدير قدمته شركة النفط الوطنية المملوكة للدولة خلال شهر نوفمبر الماضي، والبالغ 1.6 مليون - 1.7 مليون برميل يوميًا.
وأوضح سيلفا في تصريح صحفي في أبوجا اليوم أن نيجيريا تنتج وفقًا لحصتها المستهدفة في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" البالغة 1.774 مليون برميل يوميًا.
وأشار إلى أنه يعمل على إصدار مشروع قانون لصناعة النفط طال تأجيله خلال الربع الثاني من العام، ويخطط لطرح جولة عطاءات لرقاع نفطية رئيسية بعد إقرار المشروع.
وقال مسؤول بشركة النفط النيجيرية خلال شهر نوفمبر الماضي إن نيجيريا ستواصل التقيد بالتخفيضات الإنتاجية لأوبك. واتفقت المنظمة الشهر الماضي على زيادة تخفيضاتها الإنتاجية المستهدفة إلى 1.7 مليون برميل يوميًا.

17 يناير 2020 - 22 جمادى الأول 1441
01:28 PM
اخر تعديل
17 يناير 2020 - 22 جمادى الأول 1441
04:06 PM

وزير نيجيري يعلن أن بلاده تنتج 1.774 مليون برميل يوميًا من النفط الخام

رقم أعلى من تقدير قدمته شركة النفط الوطنية الحكومية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن وزير النفط النيجيري تيميبري سيلفا أن بلاده تنتج حاليًا 1.774 مليون برميل يوميًا من النفط الخام، وهو رقم أعلى من تقدير قدمته شركة النفط الوطنية المملوكة للدولة خلال شهر نوفمبر الماضي، والبالغ 1.6 مليون - 1.7 مليون برميل يوميًا.
وأوضح سيلفا في تصريح صحفي في أبوجا اليوم أن نيجيريا تنتج وفقًا لحصتها المستهدفة في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" البالغة 1.774 مليون برميل يوميًا.
وأشار إلى أنه يعمل على إصدار مشروع قانون لصناعة النفط طال تأجيله خلال الربع الثاني من العام، ويخطط لطرح جولة عطاءات لرقاع نفطية رئيسية بعد إقرار المشروع.
وقال مسؤول بشركة النفط النيجيرية خلال شهر نوفمبر الماضي إن نيجيريا ستواصل التقيد بالتخفيضات الإنتاجية لأوبك. واتفقت المنظمة الشهر الماضي على زيادة تخفيضاتها الإنتاجية المستهدفة إلى 1.7 مليون برميل يوميًا.

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