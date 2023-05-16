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الإصابات تلامس 86 ألفاً.. عدّاد وفيات "كورونا" يخطف 2752 حالة بالهند

أكثر المدن تضرراً ماهاراشترا ثم تاميل نادو تليها نيودلهي والارتفاعات تتوالى

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس، إلى 85940 حالة إصابة؛ فضلاً عن 2752 حالة وفاة.

وفي الساعات الـ 24 الماضية، سجّلت الهند 3970 إصابة جديدة و103 وفيات.

يُذكر أن أكثر المدن تضرراً في الهند، هي: ماهاراشترا؛ حيث سجّلت 29100 إصابة، ثم تاميل نادو التي سجّلت 10108 إصابات، تليها نيودلهي بـ 8895 إصابة.

الهند فيروس كورونا الجديد

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الإصابات تلامس 86 ألفاً.. عدّاد وفيات "كورونا" يخطف 2752 حالة بالهند
سبق

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس، إلى 85940 حالة إصابة؛ فضلاً عن 2752 حالة وفاة.

وفي الساعات الـ 24 الماضية، سجّلت الهند 3970 إصابة جديدة و103 وفيات.

يُذكر أن أكثر المدن تضرراً في الهند، هي: ماهاراشترا؛ حيث سجّلت 29100 إصابة، ثم تاميل نادو التي سجّلت 10108 إصابات، تليها نيودلهي بـ 8895 إصابة.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
11:47 AM

الإصابات تلامس 86 ألفاً.. عدّاد وفيات "كورونا" يخطف 2752 حالة بالهند

أكثر المدن تضرراً ماهاراشترا ثم تاميل نادو تليها نيودلهي والارتفاعات تتوالى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس، إلى 85940 حالة إصابة؛ فضلاً عن 2752 حالة وفاة.

وفي الساعات الـ 24 الماضية، سجّلت الهند 3970 إصابة جديدة و103 وفيات.

يُذكر أن أكثر المدن تضرراً في الهند، هي: ماهاراشترا؛ حيث سجّلت 29100 إصابة، ثم تاميل نادو التي سجّلت 10108 إصابات، تليها نيودلهي بـ 8895 إصابة.

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