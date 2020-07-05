رقم قياسي بإصابات أمس.. الهند تقترب من روسيا بعدد مصابي "كورونا"

سجلت قرابة 25 ألف حالة في 24 ساعة ليصل الإجمالي إلى 673165

بلغ عدد الإصابات المكتشفة بفيروس كورونا المستجد في الهند 673165 حالة، صباح الأحد، واقترب من عدد الإصابات الإجمالي المسجل في روسيا البالغ حتى الآن، 674515 حالة.

ووفقاً لوزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، ارتفع عدد المصابين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بمقدار 24850، وهو رقم قياسي خلال كل فترة الوباء في الهند.

ولليوم الثالث على التوالي، وفق "روسيا اليوم"، تم تسجيل زيادة قياسية في عدد الإصابات بمرض كوفيد-19، يوم السبت كان 22771 حالة، ويوم الجمعة الماضي 20903 حالات.

ووفقاً لتقديرات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، التي تجري حسابات اعتماداً على معلومات من المنظمات الدولية والسلطات الفيدرالية والمحلية، لا تزال الهند تحتل المرتبة الرابعة في عدد حالات الإصابة المكتشفة بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا.

وذكرت وزارة الصحة في الهند، أن عدد الوفيات بسبب المرض، ارتفع خلال الـ 24 ساعة بمقدار 613 ووصل إلى 19268، في المقابل سجلت روسيا حتى يوم أمس قرابة نصف هذا العدد من الوفيات وتحديداً 10026 حالة.