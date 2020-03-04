النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الكشف عن أول إصابة بـ"كورونا" في مؤسسات الاتحاد الأوروبي

وكالة الدفاع الأوروبية ألغت الاجتماعات المقررة حتى 13 مارس

كشفت وكالة الدفاع الأوروبية أنه ثبت أن أحد موظفيها أصيب بفيروس "كورونا" المتجدد "كوفيد 19"، حيث تعد أول إصابة لأحد موظفي مؤسسات الاتحاد الأوروبي بالفيروس.

وألغت وكالة الدفاع الأوروبية جميع الاجتماعات المقرر عقدها في مقرها حتى 13 مارس ضمن تدبير احترازي.

واتخذ القرار الاحترازي باستناد إلى إرشادات جديدة تلقتها الهيئة الطبية المشتركة للاتحاد الأوروبي.

وقررت وكالة الاتحاد الأوروبي للدفاع أيضًا إلغاء جميع مشاركة الموظفين في الاجتماعات الخارجية حتى 13 مارس، وستعود في وقت لاحق لإعادة جدولة الاجتماعات التي تم إلغاؤها.

وكالة الدفاع الأوروبية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الكشف عن أول إصابة بـ"كورونا" في مؤسسات الاتحاد الأوروبي
سبق

كشفت وكالة الدفاع الأوروبية أنه ثبت أن أحد موظفيها أصيب بفيروس "كورونا" المتجدد "كوفيد 19"، حيث تعد أول إصابة لأحد موظفي مؤسسات الاتحاد الأوروبي بالفيروس.

وألغت وكالة الدفاع الأوروبية جميع الاجتماعات المقرر عقدها في مقرها حتى 13 مارس ضمن تدبير احترازي.

واتخذ القرار الاحترازي باستناد إلى إرشادات جديدة تلقتها الهيئة الطبية المشتركة للاتحاد الأوروبي.

وقررت وكالة الاتحاد الأوروبي للدفاع أيضًا إلغاء جميع مشاركة الموظفين في الاجتماعات الخارجية حتى 13 مارس، وستعود في وقت لاحق لإعادة جدولة الاجتماعات التي تم إلغاؤها.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
02:43 PM

الكشف عن أول إصابة بـ"كورونا" في مؤسسات الاتحاد الأوروبي

وكالة الدفاع الأوروبية ألغت الاجتماعات المقررة حتى 13 مارس

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
136

كشفت وكالة الدفاع الأوروبية أنه ثبت أن أحد موظفيها أصيب بفيروس "كورونا" المتجدد "كوفيد 19"، حيث تعد أول إصابة لأحد موظفي مؤسسات الاتحاد الأوروبي بالفيروس.

وألغت وكالة الدفاع الأوروبية جميع الاجتماعات المقرر عقدها في مقرها حتى 13 مارس ضمن تدبير احترازي.

واتخذ القرار الاحترازي باستناد إلى إرشادات جديدة تلقتها الهيئة الطبية المشتركة للاتحاد الأوروبي.

وقررت وكالة الاتحاد الأوروبي للدفاع أيضًا إلغاء جميع مشاركة الموظفين في الاجتماعات الخارجية حتى 13 مارس، وستعود في وقت لاحق لإعادة جدولة الاجتماعات التي تم إلغاؤها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,978
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,805
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,934
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,125

كاريكاتير

"بأمر ولي العهد نقل طرق الرياض إلى العالمية"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة