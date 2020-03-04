وقررت وكالة الاتحاد الأوروبي للدفاع أيضًا إلغاء جميع مشاركة الموظفين في الاجتماعات الخارجية حتى 13 مارس، وستعود في وقت لاحق لإعادة جدولة الاجتماعات التي تم إلغاؤها.

وألغت وكالة الدفاع الأوروبية جميع الاجتماعات المقرر عقدها في مقرها حتى 13 مارس ضمن تدبير احترازي.

كشفت وكالة الدفاع الأوروبية أنه ثبت أن أحد موظفيها أصيب بفيروس "كورونا" المتجدد "كوفيد 19"، حيث تعد أول إصابة لأحد موظفي مؤسسات الاتحاد الأوروبي بالفيروس.

الكشف عن أول إصابة بـ"كورونا" في مؤسسات الاتحاد الأوروبي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-04 كشفت وكالة الدفاع الأوروبية أنه ثبت أن أحد موظفيها أصيب بفيروس "كورونا" المتجدد "كوفيد 19"، حيث تعد أول إصابة لأحد موظفي مؤسسات الاتحاد الأوروبي بالفيروس. وألغت وكالة الدفاع الأوروبية جميع الاجتماعات المقرر عقدها في مقرها حتى 13 مارس ضمن تدبير احترازي. واتخذ القرار الاحترازي باستناد إلى إرشادات جديدة تلقتها الهيئة الطبية المشتركة للاتحاد الأوروبي. وقررت وكالة الاتحاد الأوروبي للدفاع أيضًا إلغاء جميع مشاركة الموظفين في الاجتماعات الخارجية حتى 13 مارس، وستعود في وقت لاحق لإعادة جدولة الاجتماعات التي تم إلغاؤها.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441 02:43 PM

الكشف عن أول إصابة بـ"كورونا" في مؤسسات الاتحاد الأوروبي وكالة الدفاع الأوروبية ألغت الاجتماعات المقررة حتى 13 مارس





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كشفت وكالة الدفاع الأوروبية أنه ثبت أن أحد موظفيها أصيب بفيروس "كورونا" المتجدد "كوفيد 19"، حيث تعد أول إصابة لأحد موظفي مؤسسات الاتحاد الأوروبي بالفيروس.

وألغت وكالة الدفاع الأوروبية جميع الاجتماعات المقرر عقدها في مقرها حتى 13 مارس ضمن تدبير احترازي.

واتخذ القرار الاحترازي باستناد إلى إرشادات جديدة تلقتها الهيئة الطبية المشتركة للاتحاد الأوروبي.

وقررت وكالة الاتحاد الأوروبي للدفاع أيضًا إلغاء جميع مشاركة الموظفين في الاجتماعات الخارجية حتى 13 مارس، وستعود في وقت لاحق لإعادة جدولة الاجتماعات التي تم إلغاؤها.