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8 رحلات جوية نقلت حجاج قطر.. من دول خليجية أقلعت وهنا هبطت

اليوسف: من لم يحصل على التصريح من بلده أخذه لحظة وصوله للمملكة

نقلت 8 رحلات جوية من دول الخليج حجاج قطر، إلى مكة المكرمة لأداء المناسك؛ وذلك وفق ما سجلته مطارات السعودية خلال الأيام الماضية وحتى يوم أمس.

وقال العقيد سليمان اليوسف، مدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي: القطاعات الحكومية السعودية قدمت لهم جميع الخدمات في كونترات الجوازات في صالة الوصول؛ حيث سجلت مطارات المدينة والطائف كذلك وصولهم.

وقال العقيد اليوسف؛ وفق "الشرق الأوسط" اللندنية: إن الرحلات التي وصلت مساء أمس الجمعة كانت جميعها على خطوط عربية، وتوزع الحجاج القطريون على الرحلات التي شهدت أمس أكبر حضور للحجاج من قطر.

وأضاف: تستقبل المملكة أي حاج قطري من أي مكان، وتقدم له كل الخدمات في المنافذ السعودية؛ موضحًا أنه في حالة عدم حصوله على التصريح من دولة قطر، يحصل عليه لحظة وصوله إلى الأراضي السعودية لتأدية مناسك الحج بشكل مباشر، ولا يوجد هناك أي تعطيل، وتنتهي إجراءاته خلال دقائق معدودة؛ موضحًا أن السعودية ترحّب بكل الحجاج من مختلف دول العالم، وتسخّر كل إمكانياتها لخدمتهم وتقديم أفضل الرعاية لتأدية المناسك بكل يسر وسهولة.

وكانت المملكة قد أكدت تهيئة جميع السبل لتسهيل قدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج؛ موضحة أن محاولات النظام القطري المستمرة لتسييس الحج ووضع العراقيل أمام حجاج دولة قطر؛ لن تثني المملكة عن تقديم التسهيلات كافة لقدومهم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، داعية السلطات القطرية إلى عدم حجب الرابط الجديد، وتسهيل حج مواطنيها القطريين الأشقاء.

ومن جهته قال العقيد حمدي العصيمي، مدير إدارة العمليات في جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة: إن توافد الحجاج القطريين لمطار الملك عبدالعزيز كان منذ الـ6 أيام الماضية.

ولفت العصيمي إلى أن عدد الرحلات التي وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز حتى أمس، تتجاوز 8 رحلات مختلفة، منها لشركات طيران خليجية؛ مشددًا على أن كل الخدمات سُخّرت للحجاج القطريين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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8 رحلات جوية نقلت حجاج قطر.. من دول خليجية أقلعت وهنا هبطت
سبق

نقلت 8 رحلات جوية من دول الخليج حجاج قطر، إلى مكة المكرمة لأداء المناسك؛ وذلك وفق ما سجلته مطارات السعودية خلال الأيام الماضية وحتى يوم أمس.

وقال العقيد سليمان اليوسف، مدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي: القطاعات الحكومية السعودية قدمت لهم جميع الخدمات في كونترات الجوازات في صالة الوصول؛ حيث سجلت مطارات المدينة والطائف كذلك وصولهم.

وقال العقيد اليوسف؛ وفق "الشرق الأوسط" اللندنية: إن الرحلات التي وصلت مساء أمس الجمعة كانت جميعها على خطوط عربية، وتوزع الحجاج القطريون على الرحلات التي شهدت أمس أكبر حضور للحجاج من قطر.

وأضاف: تستقبل المملكة أي حاج قطري من أي مكان، وتقدم له كل الخدمات في المنافذ السعودية؛ موضحًا أنه في حالة عدم حصوله على التصريح من دولة قطر، يحصل عليه لحظة وصوله إلى الأراضي السعودية لتأدية مناسك الحج بشكل مباشر، ولا يوجد هناك أي تعطيل، وتنتهي إجراءاته خلال دقائق معدودة؛ موضحًا أن السعودية ترحّب بكل الحجاج من مختلف دول العالم، وتسخّر كل إمكانياتها لخدمتهم وتقديم أفضل الرعاية لتأدية المناسك بكل يسر وسهولة.

وكانت المملكة قد أكدت تهيئة جميع السبل لتسهيل قدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج؛ موضحة أن محاولات النظام القطري المستمرة لتسييس الحج ووضع العراقيل أمام حجاج دولة قطر؛ لن تثني المملكة عن تقديم التسهيلات كافة لقدومهم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، داعية السلطات القطرية إلى عدم حجب الرابط الجديد، وتسهيل حج مواطنيها القطريين الأشقاء.

ومن جهته قال العقيد حمدي العصيمي، مدير إدارة العمليات في جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة: إن توافد الحجاج القطريين لمطار الملك عبدالعزيز كان منذ الـ6 أيام الماضية.

ولفت العصيمي إلى أن عدد الرحلات التي وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز حتى أمس، تتجاوز 8 رحلات مختلفة، منها لشركات طيران خليجية؛ مشددًا على أن كل الخدمات سُخّرت للحجاج القطريين.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
10:09 AM

8 رحلات جوية نقلت حجاج قطر.. من دول خليجية أقلعت وهنا هبطت

اليوسف: من لم يحصل على التصريح من بلده أخذه لحظة وصوله للمملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت 8 رحلات جوية من دول الخليج حجاج قطر، إلى مكة المكرمة لأداء المناسك؛ وذلك وفق ما سجلته مطارات السعودية خلال الأيام الماضية وحتى يوم أمس.

وقال العقيد سليمان اليوسف، مدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي: القطاعات الحكومية السعودية قدمت لهم جميع الخدمات في كونترات الجوازات في صالة الوصول؛ حيث سجلت مطارات المدينة والطائف كذلك وصولهم.

وقال العقيد اليوسف؛ وفق "الشرق الأوسط" اللندنية: إن الرحلات التي وصلت مساء أمس الجمعة كانت جميعها على خطوط عربية، وتوزع الحجاج القطريون على الرحلات التي شهدت أمس أكبر حضور للحجاج من قطر.

وأضاف: تستقبل المملكة أي حاج قطري من أي مكان، وتقدم له كل الخدمات في المنافذ السعودية؛ موضحًا أنه في حالة عدم حصوله على التصريح من دولة قطر، يحصل عليه لحظة وصوله إلى الأراضي السعودية لتأدية مناسك الحج بشكل مباشر، ولا يوجد هناك أي تعطيل، وتنتهي إجراءاته خلال دقائق معدودة؛ موضحًا أن السعودية ترحّب بكل الحجاج من مختلف دول العالم، وتسخّر كل إمكانياتها لخدمتهم وتقديم أفضل الرعاية لتأدية المناسك بكل يسر وسهولة.

وكانت المملكة قد أكدت تهيئة جميع السبل لتسهيل قدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج؛ موضحة أن محاولات النظام القطري المستمرة لتسييس الحج ووضع العراقيل أمام حجاج دولة قطر؛ لن تثني المملكة عن تقديم التسهيلات كافة لقدومهم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، داعية السلطات القطرية إلى عدم حجب الرابط الجديد، وتسهيل حج مواطنيها القطريين الأشقاء.

ومن جهته قال العقيد حمدي العصيمي، مدير إدارة العمليات في جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة: إن توافد الحجاج القطريين لمطار الملك عبدالعزيز كان منذ الـ6 أيام الماضية.

ولفت العصيمي إلى أن عدد الرحلات التي وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز حتى أمس، تتجاوز 8 رحلات مختلفة، منها لشركات طيران خليجية؛ مشددًا على أن كل الخدمات سُخّرت للحجاج القطريين.

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