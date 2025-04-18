في حرب كورونا .. " البلادي": من يتهاون "خائن لوطنه"

يؤكد الكاتب الصحفي محمد البلادي، أن أي مواطن أو مقيم يتهاون أو لا يلتزم بتعليمات وإجراءات المنع في المملكة الآن؛ يرتكب جريمة "الخيانة"؛ لأننا نعيش حربًا شرسة مع فيروس كورونا، لا تقل عن المعارك في جبهات القتال، مؤكدًا أن مسؤولية المواطن الوحيدة هي البقاء في المنزل، وتنفيذ تعليمات وإجراءات المنع، وهو ليس بالأمر العسير على التنفيذ. التهاون خيانة وفي مقاله "أبطال وخونة!" بصحيفة "المدينة"، يقول البلادي: "في حربنا الآنية مع كورونا لكل مواطن أو مقيم دوره المهم والبطولي، كل منا يقف على ثغر لحماية نفسه وأسرته أولاً، ثم المجتمع والوطن بأكمله من تسلل هذا العدو الشرس. أي تهاون أو عدم التزام بالتعليمات هو خيانة ومساعدة للعدو. هل تعرف ظاهرة التتابع الموجي التي يحدثها إلقاء حجر في بحيرة؟ أدوارنا في حماية مجتمعنا تشبه هذا التتابع؟. فأيًّا كان حجمك في المجتمع فإنك جزء من هذه الموجة، سلوكك يجب أن يكون متناغمًا مع سلوكيات الموجة كلها؛ لأن أي اختلاف بسيط قد يتسبب في كسر الموجة كلها وفشلها.. نجاح الموجة يعتمد عليك.. هل تعي هذا؟!". لا أعرف كيف يكسر مواطن الحظر! ويبدو "البلادي" مندهشًا وهو يتساءل: "لا أعرف كيف يقوم مواطن بتزييف تصاريح التنقل!.. أو يكسر آخر الحظر بنقل أحد من مكان لآخر! بل لا أفهم كيف يخرج مواطن أو مقيم من منزله وقت الحظر أصلاً؟. صحيح أن الخطأ سمة إنسانية، لكنه عند الأزمات الكبرى لا يمكن أن يبرر أبداً، خصوصاً إن ترتبت عليه أضرار وموت آخرين.. وفي حالٍ كحالنا اليوم يصبح من الغباء الاعتقاد بأن أخطاءنا الشخصية أقل من أن تُحدث فارقاً أو تغييراً.. إن النقطة التي تقف عليها قد تتحول في حالة تساهلك إلى ثغرة يؤتى منها أهل بيتك ومحيطك ومجتمعك كاملاً.. أخطاؤك مؤثرة فلا تطالب بأن يهبّ الآخرون لمساعدتك ومساعدة أسرتك بينما تمارس أنت اللامبالاة وعدم الالتزام، وتصرّ على نقض الجهود الحكومية بكل صفاقة وسلبية". أنت مسؤول وبقوة يتوجه "البلادي" للمواطن وهو يقول: "ما يحدث في بيتك، في حيّك، في مدينتك، وبالتالي في وطنك اليوم هو مسؤوليتك كجزء من هذا المجتمع.. ودورك كمواطن أو مقيم لا يقل أهميةً ولا تأثيراً عن دور الممارس الصحي أو رجل الأمن.. ‏ليس المطلوب منك أن تحمل سلاحاً ولا أن تعالج مصاباً، كل المطلوب هو أن تلتزم التعليمات بكل أمانة وإخلاص، هل يبدو هذا صعباً؟!". التهاون خيانة وينهي الكاتب مؤكدًا أن: "أي تخاذل في تنفيذ أوامر الجهات المختصة في هذا الوقت هو خيانة مكتملة الأركان.. فإن لم تكن مقاتلاً في جيش وطنك فعلى الأقل لا تكن خائناً له.. وإن لم تكن عوناً له، فلا يُؤْتَ من قِبَلك".

في حرب كورونا .. " البلادي": من يتهاون "خائن لوطنه" أيمن حسن سبق 2020-04-18 يؤكد الكاتب الصحفي محمد البلادي، أن أي مواطن أو مقيم يتهاون أو لا يلتزم بتعليمات وإجراءات المنع في المملكة الآن؛ يرتكب جريمة "الخيانة"؛ لأننا نعيش حربًا شرسة مع فيروس كورونا، لا تقل عن المعارك في جبهات القتال، مؤكدًا أن مسؤولية المواطن الوحيدة هي البقاء في المنزل، وتنفيذ تعليمات وإجراءات المنع، وهو ليس بالأمر العسير على التنفيذ.



التهاون خيانة

وفي مقاله "أبطال وخونة!" بصحيفة "المدينة"، يقول البلادي: "في حربنا الآنية مع كورونا لكل مواطن أو مقيم دوره المهم والبطولي، كل منا يقف على ثغر لحماية نفسه وأسرته أولاً، ثم المجتمع والوطن بأكمله من تسلل هذا العدو الشرس. أي تهاون أو عدم التزام بالتعليمات هو خيانة ومساعدة للعدو. هل تعرف ظاهرة التتابع الموجي التي يحدثها إلقاء حجر في بحيرة؟ أدوارنا في حماية مجتمعنا تشبه هذا التتابع؟. فأيًّا كان حجمك في المجتمع فإنك جزء من هذه الموجة، سلوكك يجب أن يكون متناغمًا مع سلوكيات الموجة كلها؛ لأن أي اختلاف بسيط قد يتسبب في كسر الموجة كلها وفشلها.. نجاح الموجة يعتمد عليك.. هل تعي هذا؟!".



لا أعرف كيف يكسر مواطن الحظر!

ويبدو "البلادي" مندهشًا وهو يتساءل: "لا أعرف كيف يقوم مواطن بتزييف تصاريح التنقل!.. أو يكسر آخر الحظر بنقل أحد من مكان لآخر! بل لا أفهم كيف يخرج مواطن أو مقيم من منزله وقت الحظر أصلاً؟. صحيح أن الخطأ سمة إنسانية، لكنه عند الأزمات الكبرى لا يمكن أن يبرر أبداً، خصوصاً إن ترتبت عليه أضرار وموت آخرين.. وفي حالٍ كحالنا اليوم يصبح من الغباء الاعتقاد بأن أخطاءنا الشخصية أقل من أن تُحدث فارقاً أو تغييراً.. إن النقطة التي تقف عليها قد تتحول في حالة تساهلك إلى ثغرة يؤتى منها أهل بيتك ومحيطك ومجتمعك كاملاً.. أخطاؤك مؤثرة فلا تطالب بأن يهبّ الآخرون لمساعدتك ومساعدة أسرتك بينما تمارس أنت اللامبالاة وعدم الالتزام، وتصرّ على نقض الجهود الحكومية بكل صفاقة وسلبية".



أنت مسؤول

وبقوة يتوجه "البلادي" للمواطن وهو يقول: "ما يحدث في بيتك، في حيّك، في مدينتك، وبالتالي في وطنك اليوم هو مسؤوليتك كجزء من هذا المجتمع.. ودورك كمواطن أو مقيم لا يقل أهميةً ولا تأثيراً عن دور الممارس الصحي أو رجل الأمن.. ‏ليس المطلوب منك أن تحمل سلاحاً ولا أن تعالج مصاباً، كل المطلوب هو أن تلتزم التعليمات بكل أمانة وإخلاص، هل يبدو هذا صعباً؟!".



التهاون خيانة

وينهي الكاتب مؤكدًا أن: "أي تخاذل في تنفيذ أوامر الجهات المختصة في هذا الوقت هو خيانة مكتملة الأركان.. فإن لم تكن مقاتلاً في جيش وطنك فعلى الأقل لا تكن خائناً له.. وإن لم تكن عوناً له، فلا يُؤْتَ من قِبَلك".

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441 03:27 PM

في حرب كورونا .. " البلادي": من يتهاون "خائن لوطنه" قال: كل مواطن مسؤول .. فكيف يخرج وقت منع التجول !





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يؤكد الكاتب الصحفي محمد البلادي، أن أي مواطن أو مقيم يتهاون أو لا يلتزم بتعليمات وإجراءات المنع في المملكة الآن؛ يرتكب جريمة "الخيانة"؛ لأننا نعيش حربًا شرسة مع فيروس كورونا، لا تقل عن المعارك في جبهات القتال، مؤكدًا أن مسؤولية المواطن الوحيدة هي البقاء في المنزل، وتنفيذ تعليمات وإجراءات المنع، وهو ليس بالأمر العسير على التنفيذ.



التهاون خيانة

وفي مقاله "أبطال وخونة!" بصحيفة "المدينة"، يقول البلادي: "في حربنا الآنية مع كورونا لكل مواطن أو مقيم دوره المهم والبطولي، كل منا يقف على ثغر لحماية نفسه وأسرته أولاً، ثم المجتمع والوطن بأكمله من تسلل هذا العدو الشرس. أي تهاون أو عدم التزام بالتعليمات هو خيانة ومساعدة للعدو. هل تعرف ظاهرة التتابع الموجي التي يحدثها إلقاء حجر في بحيرة؟ أدوارنا في حماية مجتمعنا تشبه هذا التتابع؟. فأيًّا كان حجمك في المجتمع فإنك جزء من هذه الموجة، سلوكك يجب أن يكون متناغمًا مع سلوكيات الموجة كلها؛ لأن أي اختلاف بسيط قد يتسبب في كسر الموجة كلها وفشلها.. نجاح الموجة يعتمد عليك.. هل تعي هذا؟!".



لا أعرف كيف يكسر مواطن الحظر!

ويبدو "البلادي" مندهشًا وهو يتساءل: "لا أعرف كيف يقوم مواطن بتزييف تصاريح التنقل!.. أو يكسر آخر الحظر بنقل أحد من مكان لآخر! بل لا أفهم كيف يخرج مواطن أو مقيم من منزله وقت الحظر أصلاً؟. صحيح أن الخطأ سمة إنسانية، لكنه عند الأزمات الكبرى لا يمكن أن يبرر أبداً، خصوصاً إن ترتبت عليه أضرار وموت آخرين.. وفي حالٍ كحالنا اليوم يصبح من الغباء الاعتقاد بأن أخطاءنا الشخصية أقل من أن تُحدث فارقاً أو تغييراً.. إن النقطة التي تقف عليها قد تتحول في حالة تساهلك إلى ثغرة يؤتى منها أهل بيتك ومحيطك ومجتمعك كاملاً.. أخطاؤك مؤثرة فلا تطالب بأن يهبّ الآخرون لمساعدتك ومساعدة أسرتك بينما تمارس أنت اللامبالاة وعدم الالتزام، وتصرّ على نقض الجهود الحكومية بكل صفاقة وسلبية".



أنت مسؤول

وبقوة يتوجه "البلادي" للمواطن وهو يقول: "ما يحدث في بيتك، في حيّك، في مدينتك، وبالتالي في وطنك اليوم هو مسؤوليتك كجزء من هذا المجتمع.. ودورك كمواطن أو مقيم لا يقل أهميةً ولا تأثيراً عن دور الممارس الصحي أو رجل الأمن.. ‏ليس المطلوب منك أن تحمل سلاحاً ولا أن تعالج مصاباً، كل المطلوب هو أن تلتزم التعليمات بكل أمانة وإخلاص، هل يبدو هذا صعباً؟!".



التهاون خيانة

وينهي الكاتب مؤكدًا أن: "أي تخاذل في تنفيذ أوامر الجهات المختصة في هذا الوقت هو خيانة مكتملة الأركان.. فإن لم تكن مقاتلاً في جيش وطنك فعلى الأقل لا تكن خائناً له.. وإن لم تكن عوناً له، فلا يُؤْتَ من قِبَلك".