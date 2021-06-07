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الأردن.. عودة الهدوء إلى "ناعور" والأمن يكثّف وجوده

بعد أعمال شغب على خلفية إسقاط عضوية العجارمة

عاد الهدوء إلى منطقة ناعور بعد أعمال عنفٍ وشغبٍ على خلفية قرار مجلس النواب إسقاط عضوية النائب أسامة العجارمة؛ واتهامه بالإساءة إلى ثوابت الدولة.

وكثّفت قوات الأمن الأردنية من انتشارها في المنطقة، وأكّدت السلطات عزمها تطبيق القانون بحزمٍ وعدم السماح بالتجمعات والتظاهرات غير القانونية.

وكانت منطقة ناعور، جنوبي العاصمة الأردنية عمّان، قد شهدت أعمال شغبٍ وعنفٍ وإطلاق نارٍ في الهواء وحرق إطارات؛ احتجاجاً على فصل النائب في البرلمان الأردني أسامة العجارمة.

وأعلن مصدر أمني أردني لوكالة فرانس برس، مساء الأحد، "عودة الهدوء" إلى منطقة ناعور" جنوبي عمّان بعد وقوع "أعمال شغب" و"إطلاق نارٍ في الهواء" و"حرق اطارات"؛ احتجاجاً على فصل نائبٍ من مجلس النواب يتبع هذه المنطقة.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الدرك ما زالت عند مداخل المنطقة، حيث وضعت نقاط تفتيش لمنع أيّ تجاوزاتٍ، وفق "سكاي نيوز".

وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت، أمس الأحد، أن 4 رجال أمن أُصيبوا في اعتداءاتٍ مسلحة على قوات الأمن العام في منطقة المالحة، قرب طريق مطار الملكة علياء الدولي.

وأكّدت وزارة الداخلية الأردنية، في بيانٍ لها، أن أيّ تجاوزٍ على القانون وأيّ اعتداءٍ على الأمن العام سيتم التعامل معه بحسمٍ وحزمٍ وفقاً للقانون.

وشدّدت على أن السلطات لن تسمح، بأيّ تجمعات تخالف القوانين الناظمة لحق التجمع، ومن شأنها العبث بالنسيج الاجتماعي وتهديد السلم الأهلي.

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الأردن.. عودة الهدوء إلى "ناعور" والأمن يكثّف وجوده
سبق

عاد الهدوء إلى منطقة ناعور بعد أعمال عنفٍ وشغبٍ على خلفية قرار مجلس النواب إسقاط عضوية النائب أسامة العجارمة؛ واتهامه بالإساءة إلى ثوابت الدولة.

وكثّفت قوات الأمن الأردنية من انتشارها في المنطقة، وأكّدت السلطات عزمها تطبيق القانون بحزمٍ وعدم السماح بالتجمعات والتظاهرات غير القانونية.

وكانت منطقة ناعور، جنوبي العاصمة الأردنية عمّان، قد شهدت أعمال شغبٍ وعنفٍ وإطلاق نارٍ في الهواء وحرق إطارات؛ احتجاجاً على فصل النائب في البرلمان الأردني أسامة العجارمة.

وأعلن مصدر أمني أردني لوكالة فرانس برس، مساء الأحد، "عودة الهدوء" إلى منطقة ناعور" جنوبي عمّان بعد وقوع "أعمال شغب" و"إطلاق نارٍ في الهواء" و"حرق اطارات"؛ احتجاجاً على فصل نائبٍ من مجلس النواب يتبع هذه المنطقة.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الدرك ما زالت عند مداخل المنطقة، حيث وضعت نقاط تفتيش لمنع أيّ تجاوزاتٍ، وفق "سكاي نيوز".

وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت، أمس الأحد، أن 4 رجال أمن أُصيبوا في اعتداءاتٍ مسلحة على قوات الأمن العام في منطقة المالحة، قرب طريق مطار الملكة علياء الدولي.

وأكّدت وزارة الداخلية الأردنية، في بيانٍ لها، أن أيّ تجاوزٍ على القانون وأيّ اعتداءٍ على الأمن العام سيتم التعامل معه بحسمٍ وحزمٍ وفقاً للقانون.

وشدّدت على أن السلطات لن تسمح، بأيّ تجمعات تخالف القوانين الناظمة لحق التجمع، ومن شأنها العبث بالنسيج الاجتماعي وتهديد السلم الأهلي.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
08:51 AM

الأردن.. عودة الهدوء إلى "ناعور" والأمن يكثّف وجوده

بعد أعمال شغب على خلفية إسقاط عضوية العجارمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عاد الهدوء إلى منطقة ناعور بعد أعمال عنفٍ وشغبٍ على خلفية قرار مجلس النواب إسقاط عضوية النائب أسامة العجارمة؛ واتهامه بالإساءة إلى ثوابت الدولة.

وكثّفت قوات الأمن الأردنية من انتشارها في المنطقة، وأكّدت السلطات عزمها تطبيق القانون بحزمٍ وعدم السماح بالتجمعات والتظاهرات غير القانونية.

وكانت منطقة ناعور، جنوبي العاصمة الأردنية عمّان، قد شهدت أعمال شغبٍ وعنفٍ وإطلاق نارٍ في الهواء وحرق إطارات؛ احتجاجاً على فصل النائب في البرلمان الأردني أسامة العجارمة.

وأعلن مصدر أمني أردني لوكالة فرانس برس، مساء الأحد، "عودة الهدوء" إلى منطقة ناعور" جنوبي عمّان بعد وقوع "أعمال شغب" و"إطلاق نارٍ في الهواء" و"حرق اطارات"؛ احتجاجاً على فصل نائبٍ من مجلس النواب يتبع هذه المنطقة.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الدرك ما زالت عند مداخل المنطقة، حيث وضعت نقاط تفتيش لمنع أيّ تجاوزاتٍ، وفق "سكاي نيوز".

وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت، أمس الأحد، أن 4 رجال أمن أُصيبوا في اعتداءاتٍ مسلحة على قوات الأمن العام في منطقة المالحة، قرب طريق مطار الملكة علياء الدولي.

وأكّدت وزارة الداخلية الأردنية، في بيانٍ لها، أن أيّ تجاوزٍ على القانون وأيّ اعتداءٍ على الأمن العام سيتم التعامل معه بحسمٍ وحزمٍ وفقاً للقانون.

وشدّدت على أن السلطات لن تسمح، بأيّ تجمعات تخالف القوانين الناظمة لحق التجمع، ومن شأنها العبث بالنسيج الاجتماعي وتهديد السلم الأهلي.

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