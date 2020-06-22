"بلدية السهي" تطلق مبادرة "تنظيف" لمعالجة التشوه البصري

ضمن خطة متكاملة تستهدف جميع قرى المركز

أطلقت بلدية مركز ‎السهي التابع لمحافظة صامطة ممثلة بإدارة الخدمات، قسم النظافة مبادرة تنظيف شاملة لقرية السهي وذلك بمتابعة مباشرة من رئيس مركز السهي عبدالله سهلي وتأتي هذه الحملة ضمن حملاتها التصحيحية لمعالجة التشوه البصري بهدف تنفيذ خدمات البلدية كافة من خلال إزالة مواقع التشوه البصري في قرية السهي للارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة لها.

وقال رئيس بلدية السهي المهندس عبدالله بن حمد عواف الذي أشرف ميدانياً على الأعمال برفقة عدد من أعضاء المجلس البلدي. بأن البلدية تسعى لتحسين المشهد الحضري ومعالجة ‎التشوه البصري من خلال حملاتها الميدانية ونظافة الساحات والمرافق العامة في الشوارع والطرقات التابعة للمركز مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة متكاملة لجميع قرى المركز حسب جدول زمني تم تحديده مسبقاً.

وأوضح رئيس البلدية أن الجولات مستمرة لمكافحة الظواهر السلبية وإزالتها، للحفاظ على المظهر العام، وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي، وتوفير الأجواء الصحية الآمنة للمواطنين والمقيمين.

فيما قام "عواف" بجولة ميدانية تفقدية على عدد من المشاريع التابعة لبلدية السهي يرافقه أعضاء المجلس البلدي حيث شملت الجولة مشروع حدائق وساحات بالواجهة البحرية ومشروع سفلتة لطريق السهي، الموسم والاطلاع على سير العمل ونسب الإنجاز على الطبيعة.