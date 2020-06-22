النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

وزارة الحج: إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًّا للراغبين بالحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة

"بلدية السهي" تطلق مبادرة "تنظيف" لمعالجة التشوه البصري

ضمن خطة متكاملة تستهدف جميع قرى المركز

أطلقت بلدية مركز ‎السهي التابع لمحافظة صامطة ممثلة بإدارة الخدمات، قسم النظافة مبادرة تنظيف شاملة لقرية السهي وذلك بمتابعة مباشرة من رئيس مركز السهي عبدالله سهلي وتأتي هذه الحملة ضمن حملاتها التصحيحية لمعالجة التشوه البصري بهدف تنفيذ خدمات البلدية كافة من خلال إزالة مواقع التشوه البصري في قرية السهي للارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة لها.

وقال رئيس بلدية السهي المهندس عبدالله بن حمد عواف الذي أشرف ميدانياً على الأعمال برفقة عدد من أعضاء المجلس البلدي. بأن البلدية تسعى لتحسين المشهد الحضري ومعالجة ‎التشوه البصري من خلال حملاتها الميدانية ونظافة الساحات والمرافق العامة في الشوارع والطرقات التابعة للمركز مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة متكاملة لجميع قرى المركز حسب جدول زمني تم تحديده مسبقاً.

وأوضح رئيس البلدية أن الجولات مستمرة لمكافحة الظواهر السلبية وإزالتها، للحفاظ على المظهر العام، وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي، وتوفير الأجواء الصحية الآمنة للمواطنين والمقيمين.

فيما قام "عواف" بجولة ميدانية تفقدية على عدد من المشاريع التابعة لبلدية السهي يرافقه أعضاء المجلس البلدي حيث شملت الجولة مشروع حدائق وساحات بالواجهة البحرية ومشروع سفلتة لطريق السهي، الموسم والاطلاع على سير العمل ونسب الإنجاز على الطبيعة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"بلدية السهي" تطلق مبادرة "تنظيف" لمعالجة التشوه البصري
سبق

أطلقت بلدية مركز ‎السهي التابع لمحافظة صامطة ممثلة بإدارة الخدمات، قسم النظافة مبادرة تنظيف شاملة لقرية السهي وذلك بمتابعة مباشرة من رئيس مركز السهي عبدالله سهلي وتأتي هذه الحملة ضمن حملاتها التصحيحية لمعالجة التشوه البصري بهدف تنفيذ خدمات البلدية كافة من خلال إزالة مواقع التشوه البصري في قرية السهي للارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة لها.

وقال رئيس بلدية السهي المهندس عبدالله بن حمد عواف الذي أشرف ميدانياً على الأعمال برفقة عدد من أعضاء المجلس البلدي. بأن البلدية تسعى لتحسين المشهد الحضري ومعالجة ‎التشوه البصري من خلال حملاتها الميدانية ونظافة الساحات والمرافق العامة في الشوارع والطرقات التابعة للمركز مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة متكاملة لجميع قرى المركز حسب جدول زمني تم تحديده مسبقاً.

وأوضح رئيس البلدية أن الجولات مستمرة لمكافحة الظواهر السلبية وإزالتها، للحفاظ على المظهر العام، وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي، وتوفير الأجواء الصحية الآمنة للمواطنين والمقيمين.

فيما قام "عواف" بجولة ميدانية تفقدية على عدد من المشاريع التابعة لبلدية السهي يرافقه أعضاء المجلس البلدي حيث شملت الجولة مشروع حدائق وساحات بالواجهة البحرية ومشروع سفلتة لطريق السهي، الموسم والاطلاع على سير العمل ونسب الإنجاز على الطبيعة.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
08:58 PM

"بلدية السهي" تطلق مبادرة "تنظيف" لمعالجة التشوه البصري

ضمن خطة متكاملة تستهدف جميع قرى المركز

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
80

أطلقت بلدية مركز ‎السهي التابع لمحافظة صامطة ممثلة بإدارة الخدمات، قسم النظافة مبادرة تنظيف شاملة لقرية السهي وذلك بمتابعة مباشرة من رئيس مركز السهي عبدالله سهلي وتأتي هذه الحملة ضمن حملاتها التصحيحية لمعالجة التشوه البصري بهدف تنفيذ خدمات البلدية كافة من خلال إزالة مواقع التشوه البصري في قرية السهي للارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة لها.

وقال رئيس بلدية السهي المهندس عبدالله بن حمد عواف الذي أشرف ميدانياً على الأعمال برفقة عدد من أعضاء المجلس البلدي. بأن البلدية تسعى لتحسين المشهد الحضري ومعالجة ‎التشوه البصري من خلال حملاتها الميدانية ونظافة الساحات والمرافق العامة في الشوارع والطرقات التابعة للمركز مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة متكاملة لجميع قرى المركز حسب جدول زمني تم تحديده مسبقاً.

وأوضح رئيس البلدية أن الجولات مستمرة لمكافحة الظواهر السلبية وإزالتها، للحفاظ على المظهر العام، وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي، وتوفير الأجواء الصحية الآمنة للمواطنين والمقيمين.

فيما قام "عواف" بجولة ميدانية تفقدية على عدد من المشاريع التابعة لبلدية السهي يرافقه أعضاء المجلس البلدي حيث شملت الجولة مشروع حدائق وساحات بالواجهة البحرية ومشروع سفلتة لطريق السهي، الموسم والاطلاع على سير العمل ونسب الإنجاز على الطبيعة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,320
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,183
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,078
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,464

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العنصرية والثقافة

العنصرية والثقافة

غسان محمد عسيلان
طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

عبدالرحمن المرشد
النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

علي آل شرمة
جزاء سِنِمَّار!!

جزاء سِنِمَّار!!

وحيد بغدادي
التنمر الوظيفي!

التنمر الوظيفي!

عبدالغني الشيخ
يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

بندر الشهري
شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

حسن آل عمير
الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

عبدالسلام المشيطي
زير العظـام..!!

زير العظـام..!!

محمد الصيـعري
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة