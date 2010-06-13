ونوه المحافظ إلى جهود ولاة الأمر وعنايتهم بكتاب الله -عز وجل- مؤكدًا أهمية مثل هذه الدورات في استغلال أوقات فراغ الشباب، وتنمية شخصياتهم، والإسهام في ترسيخ مفهوم الاعتزاز بالدِّين.

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بالمحافظة، غريب بن مسفر آل فهاد، والمدير التنفيذي للجمعية مرعي آل فطيح.

دشن محافظ يدمة، موفق بن عبد الهادي العنزي، اليوم، الدورة الصيفية المكثفة لتحفيظ القرآن الكريم.

محافظ يدمة يدشن الدورة الصيفية المكثفة لتحفيظ القرآن الكريم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-13 دشن محافظ يدمة، موفق بن عبد الهادي العنزي، اليوم، الدورة الصيفية المكثفة لتحفيظ القرآن الكريم. جاء ذلك بحضور رئيس مجلس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بالمحافظة، غريب بن مسفر آل فهاد، والمدير التنفيذي للجمعية مرعي آل فطيح. ونوه المحافظ إلى جهود ولاة الأمر وعنايتهم بكتاب الله -عز وجل- مؤكدًا أهمية مثل هذه الدورات في استغلال أوقات فراغ الشباب، وتنمية شخصياتهم، والإسهام في ترسيخ مفهوم الاعتزاز بالدِّين.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440 06:59 PM

محافظ يدمة يدشن الدورة الصيفية المكثفة لتحفيظ القرآن الكريم أكد على أهميتها في استغلال أوقات فراغ الشباب





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دشن محافظ يدمة، موفق بن عبد الهادي العنزي، اليوم، الدورة الصيفية المكثفة لتحفيظ القرآن الكريم.

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بالمحافظة، غريب بن مسفر آل فهاد، والمدير التنفيذي للجمعية مرعي آل فطيح.

ونوه المحافظ إلى جهود ولاة الأمر وعنايتهم بكتاب الله -عز وجل- مؤكدًا أهمية مثل هذه الدورات في استغلال أوقات فراغ الشباب، وتنمية شخصياتهم، والإسهام في ترسيخ مفهوم الاعتزاز بالدِّين.