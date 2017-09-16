اختتام مهرجان أوروبا الدولي الأول للإبل بضواحي باريس

شمل ملتقى علمياً ومعرضاً للمنتجات وعروضاً وسباق هجن

اختتمت أمس في بلدة جانفري بضواحي باريس مهرجان أوروبا الدولي الأول للإبل الذي يعد أول مهرجان دولي للإبل في أوروبا، وأقيم لمدة يومين برعاية من المنظمة الدولية للإبل التي يرأس مجلس إدارتها رئيس نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، بالتعاون مع الحكومة الفرنسية، ممثلة في محافظ بلدة جانفري وجميع إداراتها الحكومية والاتحاد الفرنسي للإبل.

وانطلقت فعاليات المهرجان السبت الماضي بحضور محافظ بلدة جانفري كريستيان، ومدير بلدية جانفري، وممثل من الغرفة التجارية الفرنسية، ورئيس الاتحاد الفرنسي للإبل، وأمين عام المنظمة الدولية للإبل الدكتور مبارك السويلم، والرئيس التنفيذي لنادي الإبل خالد أبو حيمد.

وتنوعت فعاليات المهرجان ما بين ملتقى علمي للاطلاع على آخر البحوث والدراسات العلمية في مجال الإبل وللتعريف بثقافة الإبل وكذلك معرض لمنتجات الإبل وعروض لها أمام الجمهور بالإضافة إلى سباق أوروبي للهجن.

وأكد رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل فهد بن حثلين، أن رعاية وتواجد المنظمة الدولية للإبل في أول مهرجان أوروبي للإبل، هو ضمن جهود وأهداف وخطة المنظمة الاستراتيجية لدعم وتطوير ثقافة وأنشطة الإبل في العالم, وعد إقامة المهرجان لحظة تاريخية لبدء ثقافة مهراجانات الابل في أوروبا, مشيراً إلى أنهم سيعلمون على تطويرها سنوياً.

وقال: "هذا العمل امتداد واستمرار لما تم عمله في مؤتمر دول آسيا الوسطى الذي نظمناه في شهر أغسطس الماضي في قيرزغستان وهناك المزيد من المبادرات الدولية ستعلن قريباً بمشيئة الله".

وأضاف ابن حثلين: "جهود المنظمة ومبادراتها ما كانت لتنطلق لولا توفيق الله ثم دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وتوجيه ومساندة سيدي سمو ولي العهد المشرف العام على نادي الإبل، حيث تحظى المنظمة برعاية سموة كون المملكة هي دولة المقر للمنظمة".