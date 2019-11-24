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بينهم امرأتان .. 98 مرشحاً يتقدمون لانتخابات الرئاسة الليبية

تنشر القائمة النهائية بعد 12 يوماً

‬أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السائح، اليوم (الثلاثاء)، أن العدد النهائي للمترشحين للانتخابات الرئاسية بلغ 98 مرشحاً بينهم امرأتان.

وأوضح "السائح" في مؤتمر صحافي من داخل مقر المفوضية بالعاصمة طرابلس، أن 98 مرشحاً ومرشحة، استوفوا الوثائق والمستندات التي اشترطتها لائحة تسجيل المرشحين لانتخاب رئيس الدولة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبين أنه عقب عملية التحقق من صحة بيانات المرشحين بإحالتها إلى جهات الاختصاص، سيتم نشر القائمة الأولية، لإتاحة الفرصة أمام ذوي المصلحة للطعن فيما ورد من أسماء، طبقاً للائحة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء".

وأضاف أن القائمة النهائية للمرشحين ستنشر بعد 12 يوماً، بعد انتهاء عمليات التدقيق والطعون والنظر فيها.

وأغلق أمس باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول)، بعدما استمر قبول طلبات الترشح لأسبوعين.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بينهم امرأتان .. 98 مرشحاً يتقدمون لانتخابات الرئاسة الليبية
سبق

‬أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السائح، اليوم (الثلاثاء)، أن العدد النهائي للمترشحين للانتخابات الرئاسية بلغ 98 مرشحاً بينهم امرأتان.

وأوضح "السائح" في مؤتمر صحافي من داخل مقر المفوضية بالعاصمة طرابلس، أن 98 مرشحاً ومرشحة، استوفوا الوثائق والمستندات التي اشترطتها لائحة تسجيل المرشحين لانتخاب رئيس الدولة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبين أنه عقب عملية التحقق من صحة بيانات المرشحين بإحالتها إلى جهات الاختصاص، سيتم نشر القائمة الأولية، لإتاحة الفرصة أمام ذوي المصلحة للطعن فيما ورد من أسماء، طبقاً للائحة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء".

وأضاف أن القائمة النهائية للمرشحين ستنشر بعد 12 يوماً، بعد انتهاء عمليات التدقيق والطعون والنظر فيها.

وأغلق أمس باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول)، بعدما استمر قبول طلبات الترشح لأسبوعين.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
07:44 PM

بينهم امرأتان .. 98 مرشحاً يتقدمون لانتخابات الرئاسة الليبية

تنشر القائمة النهائية بعد 12 يوماً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السائح، اليوم (الثلاثاء)، أن العدد النهائي للمترشحين للانتخابات الرئاسية بلغ 98 مرشحاً بينهم امرأتان.

وأوضح "السائح" في مؤتمر صحافي من داخل مقر المفوضية بالعاصمة طرابلس، أن 98 مرشحاً ومرشحة، استوفوا الوثائق والمستندات التي اشترطتها لائحة تسجيل المرشحين لانتخاب رئيس الدولة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبين أنه عقب عملية التحقق من صحة بيانات المرشحين بإحالتها إلى جهات الاختصاص، سيتم نشر القائمة الأولية، لإتاحة الفرصة أمام ذوي المصلحة للطعن فيما ورد من أسماء، طبقاً للائحة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء".

وأضاف أن القائمة النهائية للمرشحين ستنشر بعد 12 يوماً، بعد انتهاء عمليات التدقيق والطعون والنظر فيها.

وأغلق أمس باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول)، بعدما استمر قبول طلبات الترشح لأسبوعين.

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