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"ستينية" لم تتلق الجرعة الثالثة.. المغرب يسجل أول حالة وفاة بـ"أوميكرون"

المتحور يهيمن على إجمالي الإصابات في البلاد

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم "الثلاثاء"، تسجيل أول حالة وفاة بمتحور أوميكرون.

وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة معاذ المرابط، أن حالة الوفاة تعود لسيدة تبلغ من العمر 67 سنة، وكانت تعاني من مجموعة من الأمراض المزمنة، ولم تتلق الجرعة الثالثة.

وبين أن هناك 7 حالات مؤكدة بمتحور أوميكرون بأقسام الإنعاش.

وأَضاف أن "أوميكرون" ينتشر في المغرب، وبات يهيمن على مجمل الإصابات.

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"ستينية" لم تتلق الجرعة الثالثة.. المغرب يسجل أول حالة وفاة بـ"أوميكرون"
سبق

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم "الثلاثاء"، تسجيل أول حالة وفاة بمتحور أوميكرون.

وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة معاذ المرابط، أن حالة الوفاة تعود لسيدة تبلغ من العمر 67 سنة، وكانت تعاني من مجموعة من الأمراض المزمنة، ولم تتلق الجرعة الثالثة.

وبين أن هناك 7 حالات مؤكدة بمتحور أوميكرون بأقسام الإنعاش.

وأَضاف أن "أوميكرون" ينتشر في المغرب، وبات يهيمن على مجمل الإصابات.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
04:17 PM

"ستينية" لم تتلق الجرعة الثالثة.. المغرب يسجل أول حالة وفاة بـ"أوميكرون"

المتحور يهيمن على إجمالي الإصابات في البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,949

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم "الثلاثاء"، تسجيل أول حالة وفاة بمتحور أوميكرون.

وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة معاذ المرابط، أن حالة الوفاة تعود لسيدة تبلغ من العمر 67 سنة، وكانت تعاني من مجموعة من الأمراض المزمنة، ولم تتلق الجرعة الثالثة.

وبين أن هناك 7 حالات مؤكدة بمتحور أوميكرون بأقسام الإنعاش.

وأَضاف أن "أوميكرون" ينتشر في المغرب، وبات يهيمن على مجمل الإصابات.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,209
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,221
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,680
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,587

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