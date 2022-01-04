أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم "الثلاثاء"، تسجيل أول حالة وفاة بمتحور أوميكرون. وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة معاذ المرابط، أن حالة الوفاة تعود لسيدة تبلغ من العمر 67 سنة، وكانت تعاني من مجموعة من الأمراض المزمنة، ولم تتلق الجرعة الثالثة. وبين أن هناك 7 حالات مؤكدة بمتحور أوميكرون بأقسام الإنعاش. وأَضاف أن "أوميكرون" ينتشر في المغرب، وبات يهيمن على مجمل الإصابات.

"ستينية" لم تتلق الجرعة الثالثة.. المغرب يسجل أول حالة وفاة بـ"أوميكرون" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-04 أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم "الثلاثاء"، تسجيل أول حالة وفاة بمتحور أوميكرون.



وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة معاذ المرابط، أن حالة الوفاة تعود لسيدة تبلغ من العمر 67 سنة، وكانت تعاني من مجموعة من الأمراض المزمنة، ولم تتلق الجرعة الثالثة.



وبين أن هناك 7 حالات مؤكدة بمتحور أوميكرون بأقسام الإنعاش.



وأَضاف أن "أوميكرون" ينتشر في المغرب، وبات يهيمن على مجمل الإصابات.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443 04:17 PM

"ستينية" لم تتلق الجرعة الثالثة.. المغرب يسجل أول حالة وفاة بـ"أوميكرون" المتحور يهيمن على إجمالي الإصابات في البلاد





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أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم "الثلاثاء"، تسجيل أول حالة وفاة بمتحور أوميكرون.



وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة معاذ المرابط، أن حالة الوفاة تعود لسيدة تبلغ من العمر 67 سنة، وكانت تعاني من مجموعة من الأمراض المزمنة، ولم تتلق الجرعة الثالثة.



وبين أن هناك 7 حالات مؤكدة بمتحور أوميكرون بأقسام الإنعاش.



وأَضاف أن "أوميكرون" ينتشر في المغرب، وبات يهيمن على مجمل الإصابات.