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الصغرى في الرياض 10.. المسند: انخفاض محسوس للحرارة الأسبوع القادم

قال: متوقع أن تكون ذروة "سقيا" اليوم ناحية #سدير و#الزلفي و#حفر الباطن

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند في اليوم 8 من الحالة المطرية #سقيا، أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاء من شمالي منطقتي #الشرقية و#الرياض، وأجزاء من #القصيم #الحدود_الشمالية، وشرقي #الجوف، وأجزاء من #مكة #الباحة #عسير #جازان.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أن تكون ذروة الحالة اليوم ناحية #سدير و#الزلفي و#حفر الباطن.

وتابع: متوقع أن تنخفض درجة الحرارة بشكل محسوس مطلع الأسبوع القادم، (الأحد) خاصة في الوسطى والشرقية، ويوم الاثنين #نجران.

ومتوقع أن تكون درجة الحرارة الصغرى في #الرياض في حدود عشر درجات مئوية فقط.

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الصغرى في الرياض 10.. المسند: انخفاض محسوس للحرارة الأسبوع القادم
سبق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند في اليوم 8 من الحالة المطرية #سقيا، أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاء من شمالي منطقتي #الشرقية و#الرياض، وأجزاء من #القصيم #الحدود_الشمالية، وشرقي #الجوف، وأجزاء من #مكة #الباحة #عسير #جازان.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أن تكون ذروة الحالة اليوم ناحية #سدير و#الزلفي و#حفر الباطن.

وتابع: متوقع أن تنخفض درجة الحرارة بشكل محسوس مطلع الأسبوع القادم، (الأحد) خاصة في الوسطى والشرقية، ويوم الاثنين #نجران.

ومتوقع أن تكون درجة الحرارة الصغرى في #الرياض في حدود عشر درجات مئوية فقط.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
08:31 AM

الصغرى في الرياض 10.. المسند: انخفاض محسوس للحرارة الأسبوع القادم

قال: متوقع أن تكون ذروة "سقيا" اليوم ناحية #سدير و#الزلفي و#حفر الباطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند في اليوم 8 من الحالة المطرية #سقيا، أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاء من شمالي منطقتي #الشرقية و#الرياض، وأجزاء من #القصيم #الحدود_الشمالية، وشرقي #الجوف، وأجزاء من #مكة #الباحة #عسير #جازان.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أن تكون ذروة الحالة اليوم ناحية #سدير و#الزلفي و#حفر الباطن.

وتابع: متوقع أن تنخفض درجة الحرارة بشكل محسوس مطلع الأسبوع القادم، (الأحد) خاصة في الوسطى والشرقية، ويوم الاثنين #نجران.

ومتوقع أن تكون درجة الحرارة الصغرى في #الرياض في حدود عشر درجات مئوية فقط.

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