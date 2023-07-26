"السعودي الفرنسي" يطلق ورشة عمل حول "ثقافة الادخار" بوزارة العمل

ضمن خطته لنشر الوعي المالي

أطلق البنك السعودي الفرنسي ضمن خطته مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ورشة عمل بعنوان "الوعي المالي وثقافة الادخار" والتي تعد أحد البرامج المكثفة التي يساهم البنك فيها بنشر الوعي المالي وثقافة الادخار من خلال إقامة العديد من المحاضرات والندوات وورش العمل في العديد من الوزارات.

وفي التفاصيل، شهدت الورشة مشاركة ممثلي الوزارة من موظفين وموظفات، حيث شملت الورشة على العديد من المواضيع والتي كان من أبرزها، كيفية بناء الميزانية الشخصية والأسرية عبر برنامج الحصالة والذي يلزم الفرد بخطة مالية وفق معايير ومقاييس عالمية يجني منه المستفيد الفائدة حول إتقانه لمهارات احتساب المدخرات وكيفية تقنينها.

وتأتي هذه الورشة ضمن برنامج الشمول المالي الذي يساهم فيه البنك بشكل فعال وكبير في رفع مستوى ثقافة الادخار في المجتمع.

ومن جهته، قام عبد الله العجلان المدير العام لإدارة ذوي الإعاقة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتكريم وشكر البنك السعودي الفرنسي على رعاية ودعم هذه الورشة، وتسليم شهادات الحضور لجميع المشاركين.