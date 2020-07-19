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أسوة بمنتزهات عسير.. مصطافو وضيوف أبها يطالبون بفتح منتزه "المسقي"

يتميز بالمناظر الطبيعية الخلابة.. ويقدّر عدد زواره بمليون زائر سنوياً

فوجئ مصطافو وزوار مدينة أبها، بعدم فتح بوابة منتزه المسقي؛ على الرغم من فتح جميع منتزهات منطقة عسير ضمن شعار #تنزه_بحذر لصيف عسير 2020م

وفي التفاصيل، طالب المواطن سعد الشهراني - عبر "سبق"- لجنة التنشيط السياحي في عسير وإدارة منتزهات عسير وفرع وزارة السياحة بعسير، بسرعة إعادة فتح المنتزه، الذي يُعَد من أفضل المنتزهات بمنطقة عسير، والذي يتميز بالمناظر الطبيعية والخلابة، ويقدّر عدد زواره بمليون زائر سنوياً.

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أسوة بمنتزهات عسير.. مصطافو وضيوف أبها يطالبون بفتح منتزه "المسقي"
سبق

فوجئ مصطافو وزوار مدينة أبها، بعدم فتح بوابة منتزه المسقي؛ على الرغم من فتح جميع منتزهات منطقة عسير ضمن شعار #تنزه_بحذر لصيف عسير 2020م

وفي التفاصيل، طالب المواطن سعد الشهراني - عبر "سبق"- لجنة التنشيط السياحي في عسير وإدارة منتزهات عسير وفرع وزارة السياحة بعسير، بسرعة إعادة فتح المنتزه، الذي يُعَد من أفضل المنتزهات بمنطقة عسير، والذي يتميز بالمناظر الطبيعية والخلابة، ويقدّر عدد زواره بمليون زائر سنوياً.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
10:41 PM

أسوة بمنتزهات عسير.. مصطافو وضيوف أبها يطالبون بفتح منتزه "المسقي"

يتميز بالمناظر الطبيعية الخلابة.. ويقدّر عدد زواره بمليون زائر سنوياً

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نافل السبيعي - أبها
0
1,448

فوجئ مصطافو وزوار مدينة أبها، بعدم فتح بوابة منتزه المسقي؛ على الرغم من فتح جميع منتزهات منطقة عسير ضمن شعار #تنزه_بحذر لصيف عسير 2020م

وفي التفاصيل، طالب المواطن سعد الشهراني - عبر "سبق"- لجنة التنشيط السياحي في عسير وإدارة منتزهات عسير وفرع وزارة السياحة بعسير، بسرعة إعادة فتح المنتزه، الذي يُعَد من أفضل المنتزهات بمنطقة عسير، والذي يتميز بالمناظر الطبيعية والخلابة، ويقدّر عدد زواره بمليون زائر سنوياً.

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