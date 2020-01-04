سماع دوي انفجارَيْن في بغداد.. والسفارة الأمريكية تطلق صفارات الإنذار

أحدهما في قاعدة بلد الجوية شمال العاصمة

نقلت "رويترز" عن شهود عيان أن دوي انفجار سُمع في العاصمة العراقية بغداد اليوم (السبت).

وذكر مراسل "آر تي" أن قذيفة سقطت في المنطقة الخضراء بالقرب من السفارة الأمريكية وسط بغداد، ولم تُسجَّل أية إصابات إلى الآن.

في موازاة ذلك، أفادت قناة الحرة الأمريكية بأن السفارة الأمريكية أطلقت صفارات الإنذار في بغداد.

في السياق ذاته، أشارت وسائل إعلام عراقية إلى أن قاعدة بلد الجوية شمال بغداد استُهدفت بالصواريخ.