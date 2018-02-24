"اغاثي الملك سلمان" يصل الغوطة الشرقية ويقدم مساعداته العاجلة للسكان

انطلقت الثلاثاء .. ويقتصر التوزيع حاليا على الملاجئ بسبب شدة القصف

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال والإنسانية مساعدات إغاثية عاجلة في الغوطة الشرقية المنكوبة بسوريا.

وشملت المساعدات تشغيل المطابخ الخيرية وتوزيع السلال الغذائية في مدن دوما وعربين وحرستا ومسرابا و غيرها من مناطق الغوطة.

ويقوم المركز بتشغيل مطابخ خيرية لمدة 6 أشهر لتوفير 200 ألف وجبة بمعدل 2000 وجبة يوميا، كما سيوزع 5633 سلة غذائية للأسر الفقيرة والمتضررة هناك .

يذكر أن المساعدات انطلقت يوم الثلاثاء الماضي حيث تم تشغيل المطبخ الأول في مدينة دوما فيما يتم العمل على تشغيل المطبخ الثاني، ويقتصر التوزيع حاليا على الملاجئ بسبب شدة القصف الذي يتعرض له المدنيين في الغوطة الشرقية.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء في سوريا إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للوقوف مع الأشقاء في الأزمة التي يمرون بها.