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قبرص تحظر التجول لاحتواء انتشار "كورونا"

توسيع نطاق إجراءات العزل العام

فرضت قبرص حظر تجول اليوم (الاثنين)، لاحتواء انتشار فيروس كورونا، مما يوسع نطاق إجراءات العزل العام، التي تم إقرارها قبل أسبوعين بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة المسجلة في مطلع الأسبوع.

وبيّنت وزارة الصحة أنه ابتداءً من غدٍ، يحظر على الأشخاص الذين لديهم بعض الاستثناءات مغادرة منازلهم بعد الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت جرينتش) حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي.

من جهة أخرى، أوضحت السلطات أن القيود الجديدة ستعني أيضًا أن الأشخاص الذين يغادرون منازلهم في مهمة معلنة يمكنهم القيام بذلك مرة واحدة فقط في اليوم، بينما ستتضاعف الغرامات على من ينتهكون الأمر إلى 300 يورو (330.99 دولار).

واتخذت قبرص تدابير في وقت مبكر لمنع انتشار الفيروس، وقبل معظم الدول الأوروبية، أغلقت حدودها جزئيًا في 14 مارس ، ثم مددت إغلاقها أمام جميع الخطوط الجوية ابتداءً من 21 مارس.

وسجلت قبرص 35 حالة إصابة جديدة أمس، وهو ما يزيد على ضعف عدد المصابين المعلن أمس الأول، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 214 حالة، وجرى تسجيل ست حالات وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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قبرص تحظر التجول لاحتواء انتشار "كورونا"
سبق

فرضت قبرص حظر تجول اليوم (الاثنين)، لاحتواء انتشار فيروس كورونا، مما يوسع نطاق إجراءات العزل العام، التي تم إقرارها قبل أسبوعين بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة المسجلة في مطلع الأسبوع.

وبيّنت وزارة الصحة أنه ابتداءً من غدٍ، يحظر على الأشخاص الذين لديهم بعض الاستثناءات مغادرة منازلهم بعد الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت جرينتش) حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي.

من جهة أخرى، أوضحت السلطات أن القيود الجديدة ستعني أيضًا أن الأشخاص الذين يغادرون منازلهم في مهمة معلنة يمكنهم القيام بذلك مرة واحدة فقط في اليوم، بينما ستتضاعف الغرامات على من ينتهكون الأمر إلى 300 يورو (330.99 دولار).

واتخذت قبرص تدابير في وقت مبكر لمنع انتشار الفيروس، وقبل معظم الدول الأوروبية، أغلقت حدودها جزئيًا في 14 مارس ، ثم مددت إغلاقها أمام جميع الخطوط الجوية ابتداءً من 21 مارس.

وسجلت قبرص 35 حالة إصابة جديدة أمس، وهو ما يزيد على ضعف عدد المصابين المعلن أمس الأول، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 214 حالة، وجرى تسجيل ست حالات وفاة.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
08:57 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
12:28 AM

قبرص تحظر التجول لاحتواء انتشار "كورونا"

توسيع نطاق إجراءات العزل العام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فرضت قبرص حظر تجول اليوم (الاثنين)، لاحتواء انتشار فيروس كورونا، مما يوسع نطاق إجراءات العزل العام، التي تم إقرارها قبل أسبوعين بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة المسجلة في مطلع الأسبوع.

وبيّنت وزارة الصحة أنه ابتداءً من غدٍ، يحظر على الأشخاص الذين لديهم بعض الاستثناءات مغادرة منازلهم بعد الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت جرينتش) حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي.

من جهة أخرى، أوضحت السلطات أن القيود الجديدة ستعني أيضًا أن الأشخاص الذين يغادرون منازلهم في مهمة معلنة يمكنهم القيام بذلك مرة واحدة فقط في اليوم، بينما ستتضاعف الغرامات على من ينتهكون الأمر إلى 300 يورو (330.99 دولار).

واتخذت قبرص تدابير في وقت مبكر لمنع انتشار الفيروس، وقبل معظم الدول الأوروبية، أغلقت حدودها جزئيًا في 14 مارس ، ثم مددت إغلاقها أمام جميع الخطوط الجوية ابتداءً من 21 مارس.

وسجلت قبرص 35 حالة إصابة جديدة أمس، وهو ما يزيد على ضعف عدد المصابين المعلن أمس الأول، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 214 حالة، وجرى تسجيل ست حالات وفاة.

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