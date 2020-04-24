النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سنغافورة: تراجع في معدل الإصابات الجديدة بتسجيل 897 حالة

بعد تسجيل أكثر من ألف إصابة يومياً على مدى 3 أيام متتالية

طبقاً لآخر الإحصاءات عن انتشار فيروس كورونا في سنغافورة، فإن معدل الإصابات الجديدة بالفيروس؛ أكبر بؤرة للوباء جنوب شرق آسيا، شهد انخفاضاً ملموساً، اليوم الجمعة، بتسجيل 897 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

يأتي ذلك بعد تسجيل أكثر من ألف إصابة بالفيروس يومياً في البلاد على مدى ثلاثة أيام متتالية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
سنغافورة: تراجع في معدل الإصابات الجديدة بتسجيل 897 حالة
سبق

طبقاً لآخر الإحصاءات عن انتشار فيروس كورونا في سنغافورة، فإن معدل الإصابات الجديدة بالفيروس؛ أكبر بؤرة للوباء جنوب شرق آسيا، شهد انخفاضاً ملموساً، اليوم الجمعة، بتسجيل 897 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

يأتي ذلك بعد تسجيل أكثر من ألف إصابة بالفيروس يومياً في البلاد على مدى ثلاثة أيام متتالية.

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
01:47 PM

سنغافورة: تراجع في معدل الإصابات الجديدة بتسجيل 897 حالة

بعد تسجيل أكثر من ألف إصابة يومياً على مدى 3 أيام متتالية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
443

طبقاً لآخر الإحصاءات عن انتشار فيروس كورونا في سنغافورة، فإن معدل الإصابات الجديدة بالفيروس؛ أكبر بؤرة للوباء جنوب شرق آسيا، شهد انخفاضاً ملموساً، اليوم الجمعة، بتسجيل 897 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

يأتي ذلك بعد تسجيل أكثر من ألف إصابة بالفيروس يومياً في البلاد على مدى ثلاثة أيام متتالية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,518
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,048
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,537
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,604

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة