أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" بأن قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان تعهّد لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بـ"الحفاظ على سلاسة التحول الديمقراطي" في السودان.
رسمياً.. قائد الجيش السوداني تعهّد لوزير الخارجية الأمريكي بإكمال مسيرة الانتقال
والحفاظ على سلاسة التحول الديمقراطي
أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" بأن قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان تعهّد لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بـ"الحفاظ على سلاسة التحول الديمقراطي" في السودان.
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رسمياً.. قائد الجيش السوداني تعهّد لوزير الخارجية الأمريكي بإكمال مسيرة الانتقالصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-05
05 نوفمبر 2021 - 30 ربيع الأول 1443
02:08 PM
رسمياً.. قائد الجيش السوداني تعهّد لوزير الخارجية الأمريكي بإكمال مسيرة الانتقال
والحفاظ على سلاسة التحول الديمقراطي
أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" بأن قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان تعهّد لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بـ"الحفاظ على سلاسة التحول الديمقراطي" في السودان.
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