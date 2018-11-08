5 مناطق في مرمى الأرصاد.. أمطارٌ رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة

أصدرت تنبيهًا متقدمًا للباحة وعسير باحتمالية جريان السيول بهذه الأماكن

نبّه الإنذار المبكر بهيئة الأرصاد وحماية البيئة 4 مناطق جديدة بهطول أمطار خلال الساعات القادمة، وهي المدينة المنورة والحدود الشمالية وحائل، فيما كان التنبيه لمنطقة عسير والباحة متقدمًا.

وتفصيلاً، قالت الهيئة في تنبيه لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد أمطارًا رعدية تصطحب بنشاط للرياح المثيرة للأتربة، وتشمل مهد الذهب والبدائع والحناكية واليتمة وقد تمتد للمدينة المنورة، وتبدأ الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة 18.00 مساء الخميس.

أما منطقة الحدود الشمالية، فوصفت الهيئة الحالة بها بأنها تشهد استمرار هطول أمطار ونشاط للرياح تحد من مدى الرؤية الأفقية وتشمل عرعر وطريف ورفحاء والعويقلية والأجزاء المجاورة، وتبدأ الحالة الساعة الثالثة فجر الخميس وتستمر حتى الساعة الثانية من فجر يوم الجمعة.

وفي منطقة حائل، أصدرت الهيئة تنبيهًا قالت فيه إن المنطقة تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وتشمل بقعاء والحياتية والخوير وحائل والأجزاء المجاورة، وتبدأ 2.30 فجر الخميس وتستمر حتى الساعة 18.00 من مساء الخميس.

وفي منطقة عسير، أصدرت الأرصاد تنبيهًا متقدمًا للمنطقة قالت فيه إنها تشهد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات برد ورياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى جريان السيول، وتشمل الحالة محايل والنماص وتنومة وسبت العلايا وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط والربوعة وظهران الجنوب والأجزاء المجاورة، وتبدأ الحالة الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة 23.00 من مساء الخميس.

وأصدرت تنبيهًا متقدمًا آخر لمنطقة الباحة قالت فيه إنها تشهد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات برد ورياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى جريان السيول، وتشمل المخواة والباحة وبلجرشي والمندق والحجرة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الحالة 11.00 ظهر الخميس وتستمر حتى الساعة 20.00 من مساء الخميس.