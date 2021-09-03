النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البرازيل تتجاوز مطب تشيلي بنجاح رغم الغيابات.. الأرجنتين تحقق فوزًا مقنعًا على فنزويلا

في تصفيات كأس العالم

حقق المنتخب البرازيلي فوزًا صعبًا وثمينًا على مضيفه تشيلي 1-0، في مباراة أقيمت فجر اليوم الجمعة، لحساب الجولة السابعة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

فبعد سبعة انتصارات، 17 هدفاً وهدفين فقط في مرماهم، حقق رجال المدرب تشيتشي أفضل بداية في تاريخهم خلال التصفيات.

منح البديل إيفرتون ريبيرو، البرازيل الفوز بتسديدة من داخل المنطقة (64).

ورفعت البرازيل رصيدها إلى 21 نقطة من أصل 21 ممكنة، بفارق ست عن الأرجنتين، علماً أن أوّل أربعة منتخبات من المجموعة الموحدة تتأهل مباشرة إلى المونديال، فيما يخوض الخامس مباراة فاصلة.

في المقابل، تراجعت تشيلي إلى المركز السادس بعدما تجمد رصيدها عند سبع نقاط.

وفاز المنتخب الأرجنتيني على مضيفه منتخب فنزويلا 3-1 فجر الجمعة في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم قطر.

وفي أول مباراة مع بلاده بعد انتقاله من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، ساهم ليونيل ميسي بإحراز النقاط في كاراكاس على حساب فنزويلا متذيلة الترتيب.

افتتح لاوتارو مارتينيز التسجيل في الوقت البدل عن ضائع من الشوط الأول، بعد نحو ربع ساعة من طرد الفنزويلي لويس أدريان مارتينيز لخطأ متهور على ميسي.

وبفضل تفوقها العددي أضافت الأرجنتين هدفين، في الدقيقتين 71، و74 عن طريق البديلين، خوان كوريا، وأنخيل كوريا، سجل إيفرسون سوتيلدو، هدف فنزويلا الوحيد من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتحتل الأرجنتين المركز الثاني في التصفيات برصيد 15 نقطة، خلف البرازيل المتصدرة بـ21 نقطة، فيما تقبع فنزويلا في المركز العاشر الأخير بأربع نقاط.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
البرازيل تتجاوز مطب تشيلي بنجاح رغم الغيابات.. الأرجنتين تحقق فوزًا مقنعًا على فنزويلا
سبق

حقق المنتخب البرازيلي فوزًا صعبًا وثمينًا على مضيفه تشيلي 1-0، في مباراة أقيمت فجر اليوم الجمعة، لحساب الجولة السابعة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

فبعد سبعة انتصارات، 17 هدفاً وهدفين فقط في مرماهم، حقق رجال المدرب تشيتشي أفضل بداية في تاريخهم خلال التصفيات.

منح البديل إيفرتون ريبيرو، البرازيل الفوز بتسديدة من داخل المنطقة (64).

ورفعت البرازيل رصيدها إلى 21 نقطة من أصل 21 ممكنة، بفارق ست عن الأرجنتين، علماً أن أوّل أربعة منتخبات من المجموعة الموحدة تتأهل مباشرة إلى المونديال، فيما يخوض الخامس مباراة فاصلة.

في المقابل، تراجعت تشيلي إلى المركز السادس بعدما تجمد رصيدها عند سبع نقاط.

وفاز المنتخب الأرجنتيني على مضيفه منتخب فنزويلا 3-1 فجر الجمعة في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم قطر.

وفي أول مباراة مع بلاده بعد انتقاله من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، ساهم ليونيل ميسي بإحراز النقاط في كاراكاس على حساب فنزويلا متذيلة الترتيب.

افتتح لاوتارو مارتينيز التسجيل في الوقت البدل عن ضائع من الشوط الأول، بعد نحو ربع ساعة من طرد الفنزويلي لويس أدريان مارتينيز لخطأ متهور على ميسي.

وبفضل تفوقها العددي أضافت الأرجنتين هدفين، في الدقيقتين 71، و74 عن طريق البديلين، خوان كوريا، وأنخيل كوريا، سجل إيفرسون سوتيلدو، هدف فنزويلا الوحيد من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتحتل الأرجنتين المركز الثاني في التصفيات برصيد 15 نقطة، خلف البرازيل المتصدرة بـ21 نقطة، فيما تقبع فنزويلا في المركز العاشر الأخير بأربع نقاط.

03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443
04:59 PM

البرازيل تتجاوز مطب تشيلي بنجاح رغم الغيابات.. الأرجنتين تحقق فوزًا مقنعًا على فنزويلا

في تصفيات كأس العالم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
523

حقق المنتخب البرازيلي فوزًا صعبًا وثمينًا على مضيفه تشيلي 1-0، في مباراة أقيمت فجر اليوم الجمعة، لحساب الجولة السابعة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

فبعد سبعة انتصارات، 17 هدفاً وهدفين فقط في مرماهم، حقق رجال المدرب تشيتشي أفضل بداية في تاريخهم خلال التصفيات.

منح البديل إيفرتون ريبيرو، البرازيل الفوز بتسديدة من داخل المنطقة (64).

ورفعت البرازيل رصيدها إلى 21 نقطة من أصل 21 ممكنة، بفارق ست عن الأرجنتين، علماً أن أوّل أربعة منتخبات من المجموعة الموحدة تتأهل مباشرة إلى المونديال، فيما يخوض الخامس مباراة فاصلة.

في المقابل، تراجعت تشيلي إلى المركز السادس بعدما تجمد رصيدها عند سبع نقاط.

وفاز المنتخب الأرجنتيني على مضيفه منتخب فنزويلا 3-1 فجر الجمعة في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم قطر.

وفي أول مباراة مع بلاده بعد انتقاله من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، ساهم ليونيل ميسي بإحراز النقاط في كاراكاس على حساب فنزويلا متذيلة الترتيب.

افتتح لاوتارو مارتينيز التسجيل في الوقت البدل عن ضائع من الشوط الأول، بعد نحو ربع ساعة من طرد الفنزويلي لويس أدريان مارتينيز لخطأ متهور على ميسي.

وبفضل تفوقها العددي أضافت الأرجنتين هدفين، في الدقيقتين 71، و74 عن طريق البديلين، خوان كوريا، وأنخيل كوريا، سجل إيفرسون سوتيلدو، هدف فنزويلا الوحيد من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتحتل الأرجنتين المركز الثاني في التصفيات برصيد 15 نقطة، خلف البرازيل المتصدرة بـ21 نقطة، فيما تقبع فنزويلا في المركز العاشر الأخير بأربع نقاط.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,297
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,527
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,768
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,734

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة