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نشطاء التواصل يستذكرون فيديو طريفًا للشيخ الطنطاوي بسبب تعديل شماغه خلال لقاء تلفزيوني

وجّه حديثه للمشاهدين قائلاً: "أستشفع بكم إليه فدافعوا عني.. حاولت كثيرًا وما تصلح"

رغم مرور 22 عامًا على وفاة الشيخ علي الطنطاوي -رحمه الله- إلا أن مواقفه يتم تداولها من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل لافت كل موسم بشهر رمضان مستذكرين الزمن الجميل في بعض مواقفه الطريفة والدعوية.

وأظهر مقطع الفيديو الطريف الشيخ علي الطنطاوي أثناء حديثه بإحدى حلقاته وهو يحاول تعديل شماغه، ولكن المخرج ظل يطلب منه تعديله أكثر من مرة، وهو الأمر الذي لم ينجح.

وقال الشيخ الطنطاوي وهو يضحك من الموقف: "المخرج يقول صلح شماغك وما يتصلح"، ثم وجّه حديثه للمشاهدين قائلاً: "أستشفع بكم إليه، فدافعوا عني، حاولت كثيرًا وما تصلح".

الجدير بالذكر أن الداعية السوري علي الطنطاوي توفي في يونيو عام 1999م بعد 36 عامًا قضاها في السعودية بين التدريس والدعوة، وتقديم البرامج الدينية، وقدم برامج متنوعة في الإذاعة والتلفزيون، أبرزها البرنامج الرمضاني "على مائدة الإفطار".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نشطاء التواصل يستذكرون فيديو طريفًا للشيخ الطنطاوي بسبب تعديل شماغه خلال لقاء تلفزيوني
سبق

رغم مرور 22 عامًا على وفاة الشيخ علي الطنطاوي -رحمه الله- إلا أن مواقفه يتم تداولها من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل لافت كل موسم بشهر رمضان مستذكرين الزمن الجميل في بعض مواقفه الطريفة والدعوية.

وأظهر مقطع الفيديو الطريف الشيخ علي الطنطاوي أثناء حديثه بإحدى حلقاته وهو يحاول تعديل شماغه، ولكن المخرج ظل يطلب منه تعديله أكثر من مرة، وهو الأمر الذي لم ينجح.

وقال الشيخ الطنطاوي وهو يضحك من الموقف: "المخرج يقول صلح شماغك وما يتصلح"، ثم وجّه حديثه للمشاهدين قائلاً: "أستشفع بكم إليه، فدافعوا عني، حاولت كثيرًا وما تصلح".

الجدير بالذكر أن الداعية السوري علي الطنطاوي توفي في يونيو عام 1999م بعد 36 عامًا قضاها في السعودية بين التدريس والدعوة، وتقديم البرامج الدينية، وقدم برامج متنوعة في الإذاعة والتلفزيون، أبرزها البرنامج الرمضاني "على مائدة الإفطار".

15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
01:28 AM

نشطاء التواصل يستذكرون فيديو طريفًا للشيخ الطنطاوي بسبب تعديل شماغه خلال لقاء تلفزيوني

وجّه حديثه للمشاهدين قائلاً: "أستشفع بكم إليه فدافعوا عني.. حاولت كثيرًا وما تصلح"

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
7
3,503

رغم مرور 22 عامًا على وفاة الشيخ علي الطنطاوي -رحمه الله- إلا أن مواقفه يتم تداولها من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل لافت كل موسم بشهر رمضان مستذكرين الزمن الجميل في بعض مواقفه الطريفة والدعوية.

وأظهر مقطع الفيديو الطريف الشيخ علي الطنطاوي أثناء حديثه بإحدى حلقاته وهو يحاول تعديل شماغه، ولكن المخرج ظل يطلب منه تعديله أكثر من مرة، وهو الأمر الذي لم ينجح.

وقال الشيخ الطنطاوي وهو يضحك من الموقف: "المخرج يقول صلح شماغك وما يتصلح"، ثم وجّه حديثه للمشاهدين قائلاً: "أستشفع بكم إليه، فدافعوا عني، حاولت كثيرًا وما تصلح".

الجدير بالذكر أن الداعية السوري علي الطنطاوي توفي في يونيو عام 1999م بعد 36 عامًا قضاها في السعودية بين التدريس والدعوة، وتقديم البرامج الدينية، وقدم برامج متنوعة في الإذاعة والتلفزيون، أبرزها البرنامج الرمضاني "على مائدة الإفطار".

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